В Калуге жители спасли замерзшего в сугробе мужчину

Трагедией могло закончиться празднование Нового года подвыпившего калужанина.

Первого января на Театральной улице гуляющие калужане заметили в сугробе мужчину. Неравнодушные люди решили обратиться за помощью в экстренные службы.

- Вызвали по 112, ждали около часа! – сообщила на странице губернатора во вторник, 6 января Наталья Зубленко. - Ни одного патруля полиции, скорая помощь на других вызовах, как могли парня раскачали, чудом родственники нашлись, наверное, тоже его искали.

Горожане в связи с этим инцидентом удивляются почти полным отсутствием полицейских на улицах Калуги.

- Ведь ещё почти неделя активных выходных, хотелось бы видеть и побольше патрульных служб, у них ведь возможность оперативнее помочь человеку, - добавила Наталья Зубенко.

В правительстве Калужской области одобрили решение помочь человеку и посоветовали всегда звонить 112. Про недостаток, по мнению калужанки, патрульных служб в городе во время праздников чиновники ничего не ответили.