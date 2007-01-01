Афиша Обнинск
-8...-7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге жители спасли замерзшего в сугробе мужчину
Новость дня Общество

В Калуге жители спасли замерзшего в сугробе мужчину

Трагедией могло закончиться празднование Нового года подвыпившего калужанина.
Владимир Андреев
06.01, 13:18
0 501
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Первого января на Театральной улице гуляющие калужане заметили в сугробе мужчину. Неравнодушные люди решили обратиться за помощью в экстренные службы.

- Вызвали по 112, ждали около часа! – сообщила на странице губернатора во вторник, 6 января Наталья Зубленко. - Ни одного патруля полиции, скорая помощь на других вызовах, как могли парня раскачали, чудом родственники нашлись, наверное, тоже его искали.

Горожане в связи с этим инцидентом удивляются почти полным отсутствием полицейских на улицах Калуги.

- Ведь ещё почти неделя активных выходных, хотелось бы видеть и побольше патрульных служб, у них ведь возможность оперативнее помочь человеку, - добавила Наталья Зубенко.

В правительстве Калужской области одобрили решение помочь человеку и посоветовали всегда звонить 112. Про недостаток, по мнению калужанки, патрульных служб в городе во время праздников чиновники ничего не ответили.

Лента настроения
6 оценили
0%
0%
17%
0%
67%
17%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkdIVndVRHNudWt5QlFZY0xnZ2hRM1E9PSIsInZhbHVlIjoiNGV6WExVRDcvYi81L2lYa0htQm43Mk9vWC9iQ0hZMFVuYzdJYVBONG1DR00yb0kxU1F5OUdEaGZjMW9XVlF6aW9WeWJNR25ZdjduMHlIK2dQLzZiMEhJNVMvMnQ2M0t3WVhLTGljZlV2S0xUQXhxa0ZDbGw4dXlMWGNKK0U0OE5NWkFCYS9DUmNhaXptQ1pEU0dsbFVVMUlkUUVuaVhQd3VrOUgzUndQR2o5dHY2UUcrK3FnN25qOE8xc0VsckFjYUVvQ3BPRkN4TmtqSE9DYnc1WU80Um4zN2ZFbUUxRFlqTWxsWjhiYTZFak5abEhiYkIyRHJWcVBTR2xyMkdZa0xISVRFOWQzOExnb2dFTzBZa2tkbVVuTExxcXV2YzFPTTlubFNjR0lDK0tuSGRFdlJQa3Y1ajJPYUpuWlcyVHhzek1MaklNYzBjSUE4dXRWdU04KytzR3g4d1pMSUZzbjBGMmF6QWE3TUhkV1BpY2lGL1VMeHNxSC9GT2JBSjYyM2ZLTTdmTFF0cHliSG45cXB3OFEva2I1S3U3UElRYzhGZWNGRml2YjcxendYQXRIdCswT3dSY1ZNalVRM1hjVCIsIm1hYyI6ImIxMTE5ZjM4ZWZhZWY5NTJiYjRiNDNlMTI1NGNjYTIwNmJiMjQxZGEyZTYxMThjZjE1NWQ5NTc2ZDEyYjBjOTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjJrMVo0VW1CdXhxL2Y0UVlzY3Y4U2c9PSIsInZhbHVlIjoiMnVISGxiaVBPNmkvT0pBRVQzM0ZGZk1BTHpWSndLcmVpVmlDQ1N4MkFuRzJVa1grbWlzeXN3dEcxSVN6SXh2OWNPQll0ckhRTzZheTlkUGZIeHdNd1ozTjRhUUU2YW4xSFFXMG5SYXFCeEdkdnBDRWFkUjZQdW43dG4rTDh4V0t1VWJ6VmZob3NkZElIeVBhdElWbnZzenpCakNHaStKMzJJaldqZ2lCT0h0djJDZW9FY1Iwb1RpYXQ4LzZxRzFPV1dzcGwvSFRhM1dEdEtRb1p5VENCbndZc3VaczdYbHFxckxLVjNlZnl4cnlMZlFKbVpjT3BUbHRqdkhvbGxwdnNpbjhBRzQwcXJ4b1NBc0Vwd3hjYnFUNE9EV2hYdm5oSGhybUZaYW5BMWZJUVlKb2JncmFYcHcxb2ljdHpTNTgzYXAyNXJwOVI0NEpoYVI5ckVSSWF1bmVqU01uOW92MFNqdnY4VVBONEVzalNBNStqS21FQ091MXZMRUJvWVE2TGdwS3JOMElqU2lJTEJHUXViakhnTmcyMm1qdHZwOTZmRDRramNqZWpjVXZlTXRMVVZCQVhXeHBTQ04wUkpTN2w2K2piejFXQmN5SWh6cWErcDIycWJkSHJhNVFHQlNNZC9RazdHK0JpZTM1Z2YrL3gxckRTZmUwYmNqaVBDaXRDaHkrdlNDQlpSOERjU2xuS1J4OTJnM1JnVFZZZDNXQnU2a1dEWnh6MXI1eitEUzQ0VEdMdVlPT1czV0RobVhxeDRsSCs3N0l4eHczMnJaY2ZybjdHRG9LL1hTVXBKREw2VnZ0OXZweUE1dWJMZXU3SitBQ09HcGFhL1loazFHWCIsIm1hYyI6ImJiMjc5YjRhZmI3ODg4ODgzYTdkNDMyZWI0MmI1MWZjNjBhZDZkNzk4N2NhYTQ2NDBmMGQ2NGU3ODg0NDdjZDQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+