Калужский минтранс рассмотрит возможность возврата отмененных рейсов электричек до Москвы и обратно

Возмущение калужан отменой четырех рейсов электричек Москва – Калуга и Калуга-Москва взорвало соцсети в первые дни 2026 года.

- Мы понимаем, что экспрессы выгоднее для региона, а также региону не выгодно, что люди ездят в Москву, - написал в соцсети Максим Леонов. - Но всё же, обеспечьте нам право выбора, пожалуйста.

- Губернатор пишет, что пассажиропоток вырос на 6% - это повод для сокращения количества поездов? – спрашивает на странице губернатора пользователь с ником Cat Cat.

Региональное министерство транспорта поначалу сослалось РЖД.

- По сообщению коллег из РЖД, изменение в расписании пригородных поездов обусловлено текущим пассажиропотоком, - ответили в ведомстве после шквала возмущений.

Однако, калужане заявили, что в ЦППК им ответили: «Количество и расписание рейсов в регионах определяют в администрациях регионов.

В понедельник, 5 января, на оперативном совещании губернатора этот вопрос был рассмотрен подробно.

Выяснилось, что ЦППК предлагал отменить еще и рейсы на Людиново, Фаянсовую, Износки и Спас-Деменск из-за низкой загрузки. Регион согласовал лишь московские маршруты.

В результате, глава региона поручил минтрансу перепроверить обоснованность отмены четырех рейсов на Москву и обратно.

О сроках принятия решений по возвращению рейсов не сообщается.