В Калужской области в 2026 году построят 26 станций очистки воды

На эти работы планируется истратить 150 миллионов рублей.

Кроме станций водоочистки в наступившем году коммунальщики региона планируют техническое перевооружение одной из котельных Калуги. Какой именно, министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин не сказал.

В Кирове реконструируют местный водозабор на улице Гоголя, а в деревнях Никольское (Дзержинский округ) и Каменка (Козельский округ).

Новые очистные сооружения появятся в деревне Тростье, городе Жиздра и в селе Перемышль.

Планами коммунальных работ во вторник, 6 января, поделился региональный министр строительства и ЖКХ.

Общий объём финансирования составит 500,58 млн рублей.