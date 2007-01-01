Афиша Обнинск
-8...-7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области в 2026 году построят 26 станций очистки воды
Новость дня Общество

В Калужской области в 2026 году построят 26 станций очистки воды

На эти работы планируется истратить 150 миллионов рублей.
Владимир Андреев
06.01, 10:23
0 187
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Кроме станций водоочистки в наступившем году коммунальщики региона планируют техническое перевооружение одной из котельных Калуги. Какой именно, министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин не сказал.

В Кирове реконструируют местный водозабор на улице Гоголя, а в деревнях Никольское (Дзержинский округ) и Каменка (Козельский округ).

Новые очистные сооружения появятся в деревне Тростье, городе Жиздра и в селе Перемышль.

Планами коммунальных работ во вторник, 6 января, поделился региональный министр строительства и ЖКХ.

Общий объём финансирования составит 500,58 млн рублей.

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkllZ1dCYWVIMGNvazE4MWFnMkFzQ2c9PSIsInZhbHVlIjoiZVM2a3RweTIvOTQ3OHJxUnNza3NCZTBYSjBMaUVBUHM0OG53RFoyOUZ4L3R5Mno4cUlHVm5heFZiNnk5OTdlRlRKdnplaXVqQS9IaTBxTU9teHoyOWdiS2tadXhQNFNFU0Z2K251emNqeXVnNi9hRG1jYlFscGFtT3ZTZG50SzluZktCelZSVDlQdnlRNWFLd2hsS296QlBxNUtCYmdCaTZsUUdaU2k2SjVYTUVPMFV6Z2RSdEpSSWhFM3N4Wm5ETWQzeHIvUVJ5bDF2d090cnI3TjhvNm9qM01rZ0l5VDhTaWRqV1kwRDJlOUxSQkFhUlNBVHNxazAyaTVHUVExNEYzV2s5UFMxM1p5dDV3YUp2aVNUT1JhcThodWNqOU5kVUZSWXgwOWdkbjdRYUMxZGxnRFIvVVZYUzJjM1JuUll4RlZDcDhRS2FXSzJmTE5FekdlSU5YWTJiRXZ0TlBEd0pXbkgwTUJaZ0NtSVhVVHdTNVVEWWNVa0VwVnduOFNhRnorOVZBMS8xc1ZSZlZ2c3A1SE5nZ2lUeFozSGdCWjA4cCtyM25INmVFVk1FRGZoOEI2dll2WmFiRGtvWm9pSSIsIm1hYyI6IjA1ZWNkMGI2NzZhMThhYjVlNjM3MDNjOTljY2VkMTc4MGRlOTBlNTFlMDE1NWQ3YzMwNjhjNTdkOGUwZTdkZGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik52Ym42UTNHWi8zS3c0ekhCeERDYVE9PSIsInZhbHVlIjoiT0U3cGZmY1o0dlN3K0lnWGhxTTVWakZhQ1Z1Zm80eU5pK1AvNFJlVmI1MmRKekZaNFY1aUVkT1MrL2EvUXlYVmxSWldqaFNOSmFJRVdjYVVkUjVLbW55VXYrYzJpc29lS3hRMW9teHV0d3hLbVVBOVRCcUxxQUlRZkVJUEpheE1VWUlRcHYwTUtyUmJiVHVQRnV0bUg5V3pxRW9vd2ZaY0xjUWN4ZkY4VXdkcWpJZmxkd2lPOGdnUHpra2M5OFZqQWRuTjdhWVdSeHBOTFRpZXRaUDdlWVl5TnBCSUVMMVVRelA2MnJBSkRTTFRPVmF4NVpjaWpZS3RKQ1ZsM2ZTeTZOWGRpZ0ZraUFsR0I2aXFxMGhPd2oyNHYzQzNuTDR2UmNHalBpVlhZaVVkY01kZmtjU0E1U1YrbXdoak15WmhGclJzNXQ4eXNHZlFEeDNSc1pET3paejdLNG9JRE5yWXROU3RLckVjSGhaazNlWXVYektwZTQyU2VNMlZaLzlINzl5MG9SbHZoZG0vVWQyT1hlNEUvUTA2d09qekoxNmROMTRZa0NDKzhQNFYzNlA5VlNRVDNvNlk3TkpnbFZqYTVzL1lJL1JNUDZVWmx3dzNqcVBMUzgrSDdsaXJOK1paRVFYVjFHbVVYbUlOQkQ3RWlnSk1YcVNJOU14Z0cwOEVjMEZZdjFUVUc0YlBRalJlTnk2V1p1Qk0rejZpaXYyU2p0c25VN05BU1EyN25aUFpVMWl2NXNlaFdaeWV4SlQ0OGF3QnpNTXlzNmRVbkM1KzIycFduT1N4NmRIVWxRMENqR1Z6dUxBVW9ZZ1MwZUx4RXd3M1JCYUVlNzdSQkNFKyIsIm1hYyI6IjUxYjAxM2VmOGFlNDAxNTk4ZTRkYTNmZDI2NWM3ZGVhZmNiZWJjNTlhZTE3NzhiY2Y4ZWY0YjJhMjJiNjkzYjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+