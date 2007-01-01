В Калужской области в 2026 году построят 26 станций очистки воды
На эти работы планируется истратить 150 миллионов рублей.
Кроме станций водоочистки в наступившем году коммунальщики региона планируют техническое перевооружение одной из котельных Калуги. Какой именно, министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин не сказал.
В Кирове реконструируют местный водозабор на улице Гоголя, а в деревнях Никольское (Дзержинский округ) и Каменка (Козельский округ).
Новые очистные сооружения появятся в деревне Тростье, городе Жиздра и в селе Перемышль.
Планами коммунальных работ во вторник, 6 января, поделился региональный министр строительства и ЖКХ.
Общий объём финансирования составит 500,58 млн рублей.
