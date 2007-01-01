В Калуге на месте устраненной аварии появились новая река и озеро с утками
Сквер «Содружество» на Кубяка в Калуге обзавелся водной достопримечательностью с пернатой фауной.
О появившемся водном объекте рассказал в понедельник, 5 января, местный житель.
- На месте недавних аварийный работ в сквере «Содружество», на улице Малоярославецкой, теперь река и озеро с утками, - поведал калужанин на странице губернатора в соцсети. - Весь сквер затоплен. Это называется починили водную магистраль?
Речь идет о месте обширной аварии накануне нового года оставившей практически весь север Калуги без воды на несколько дней. Тогда понадобилось даже вмешательство регионального министра ЖКХ и губернатора, чтобы заменить трубы и дать воду людям.
Теперь вода есть, ее даже больше, чем нужно, судя по предоставленному жителем Калуги фото.
Комментарии водоканала и городских коммунальных служб пока отсутствуют.
