В Калуге пенсионерка со сломанной ногой вынуждена сама чистить снег
Новость дня Общество

В Калуге пенсионерка со сломанной ногой вынуждена сама чистить снег

Калужане массово жалуются на отвратительную уборку снега в городе.
Владимир Андреев
06.01, 07:35
Всю первую неделю нового, 2026 года жители Калуги забрасывают страницы городских чиновников с просьбами и требованиями почистить улицы и дворы от снега.

В понедельник, 5 января, на оперативном совещании у губернатора проблема уборки снега разбиралась подробно. Больше всего жалоб на нечищеные дворы, которые находятся в ведении управляющих компаний.

Глава региона потребовал от ГЖИ своевременно реагировать на обращения граждан.

Между тем, поток жалоб не прекращается. Некоторые пожилые люди вынуждены сами выходить на улицу с лопатами.

- Дважды звонила в городскую службу, - пишет губернатору калужская пенсионерка. - Ответили, что ночью все почищено и обработано. Это не так, никто ничего не чистил ни ночью, ни днём. Ждамировская, 14 и, далее. Нам под 80, живём одни. Сегодня взяли 2 лопаты и раскидали часть снега, а у меня нога сломана, не зажила ещё. Как могли, работали за эти службы.

Жалобы летят и с центральных улиц: Суворова, Кирова, Герцена, и с окраин Калуги. Калужане отмечают, что за пять дней нового года уже можно было убрать снег.  

