В Калужской области чиновника оштрафовали за срыв сроков ответа на жалобу

Прокуратура Ферзиковского района выявила нарушение в работе местной администрации.

Проверка показала, что в сентябре 2025 года чиновник администрации сельского поселения «Деревня Ястребовка» проигнорировал обращение председателя садового товарищества.

Закон отводит на ответ 30 дней, однако это требование нарушили. Обращение, в котором житель выражал несогласие со строительством, попросту не рассмотрели в установленный срок.

За это нарушение прокуратура возбудила в отношении должностного лица административное дело. По решению суда чиновник был признан виновным и должен заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.