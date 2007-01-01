В Калужской области чиновника оштрафовали за срыв сроков ответа на жалобу
Прокуратура Ферзиковского района выявила нарушение в работе местной администрации.
Проверка показала, что в сентябре 2025 года чиновник администрации сельского поселения «Деревня Ястребовка» проигнорировал обращение председателя садового товарищества.
Закон отводит на ответ 30 дней, однако это требование нарушили. Обращение, в котором житель выражал несогласие со строительством, попросту не рассмотрели в установленный срок.
За это нарушение прокуратура возбудила в отношении должностного лица административное дело. По решению суда чиновник был признан виновным и должен заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.
