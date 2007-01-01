В Калуге восстановили водоснабжение после аварии
Прокуратура Калужской области 5 января сообщила об устранении последствий крупной коммунальной аварии в центре Калуги.
Водоснабжение полностью восстановлено для жителей улиц Карпова, Дарвина и переулков Карпова и Старообрядческий.
На этих улицах воды не было более суток, что создавало серьёзные неудобства для местных жителей. Авария потребовала оперативного вмешательства ремонтных бригад для локализации и устранения повреждения на сетях.
В настоящее время подача воды осуществляется в штатном режиме. Надзорное ведомство держало ситуацию на контроле до полного восстановления водоснабжения.
