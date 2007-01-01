В Калуге восстановили водоснабжение после аварии

Прокуратура Калужской области 5 января сообщила об устранении последствий крупной коммунальной аварии в центре Калуги.

Фото: Прокуратура Калужской области.

Водоснабжение полностью восстановлено для жителей улиц Карпова, Дарвина и переулков Карпова и Старообрядческий.

На этих улицах воды не было более суток, что создавало серьёзные неудобства для местных жителей. Авария потребовала оперативного вмешательства ремонтных бригад для локализации и устранения повреждения на сетях.

В настоящее время подача воды осуществляется в штатном режиме. Надзорное ведомство держало ситуацию на контроле до полного восстановления водоснабжения.