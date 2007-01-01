Афиша Обнинск
Главная Новости Общество В Калужской области почтили память воинов освободивших Боровский район в январе 1942 года
Новость дня Общество

В Калужской области почтили память воинов освободивших Боровский район в январе 1942 года

Жители Боровского района Калужской области отметили 84-ю годовщину освобождения своей земли от оккупации.
Ольга Володина
05.01, 09:49
0 225
Фото/видео: Боровский районный информационный центр.
Решающие бои за районный центр шли 3 и 4 января 1942 года в лютый мороз, столбики термометров опускались до -37 градусов.

3 января 1942 бойцы 93-й и 113-й стрелковых дивизий сражаются с противником в Боровске. Немцы продолжают упорно сопротивляться, очень часто дело доходит до рукопашной. Все храмы города превращены фашистами в опорные пункты. К исходу дня немецкий гарнизон в Боровске полностью окружён войсками Красной армии. В это же время 201-я Латышская дивизия освобождает Инютино, Ермолино и Русиново.

4 января, действуя штыком и гранатой, советские бойцы выбивали врага из каждого укрытия. В пять часов утра 201-я Латышская дивизия вышла на северную окраину Боровска, а к шести утра город был окончательно очищен от захватчиков.

- Каждый год мы несём цветы к Вечному огню и вспоминаем тех, кто отдал свою жизнь, молодость и здоровье за счастливое будущее, - говорят сотрудники Боровского РИЦ.

