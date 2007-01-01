Афиша Обнинск
-4...-3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге водителей просят освободить улицы для уборки снега
Новость дня Общество

В Калуге водителей просят освободить улицы для уборки снега

Коммунальные службы Калуги обратились к автомобилистам с просьбой помочь в уборке города.
Ольга Володина
04.01, 20:37
0 174
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Городское хозяйство запланировало масштабный вывоз снега в ночь с 4 на 5 января, для чего необходимо освободить ряд ключевых улиц.

Работы затронут центральные магистрали, включая:

·         ул.Кирова

·         ул. Московская (участок от ул. Кирова до ул.Суворова)

·         ул.Набережная

·         ул.Ленина (участок от площади Старый торг до ул.Московская)

·         ул.М.Жукова (участок от площади Победы до ул.Болотникова)

·         ул.С.Щедрина

·         ул.Луначарского

- Просьба не ставить транспортные средства и убрать уже припаркованные автомобили с данных участков дорог, - обращаются к горожанам сотрудники горхоза.

Такие меры позволят спецтехнике беспрепятственно проехать и эффективно выполнить работу.

Новости по тегу
снег уборка снега
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjUwa2NldE95YXN6b0NEMWRMdCthMnc9PSIsInZhbHVlIjoiZXlsNld3K29ObU9IZHhLUmZqYWJKNHRvYXdjb3Q5M1RIZktWbDJ2c1hTQXYxYzZob0ZXK25Hd1I2TnVtQjltN3cyMXF3NFJVdlZoRTdHYVNhTm1MRVRWa21uS3Z6bkFPN1luWDVxMHZQdGMwZm1QSUVEVmpRVzNBb1RCdnd4WmVGMkN2ZmlmSDl5Z1dvYkFsY25xdktMK3ZaVnYyeWRHdFhVN1doR2ZUUS9BTjJZM2grZGhwUU9Oem4wRjh0OFhURDJRM0NIa0N3RTc0Mk1GSjVGTWRpeHFGOE4yTFFhN2c2eWdLelhxY0RRLzZlV2czVmdxUzBnbURLTVdJUnduS0ZFbkVnNENkSDJ6NkpJeEEvbEs2Qk5SeXU1M1FoUDVjOUVXZDdtMG5jMUlHSkE0TGxRQW8wTGZ3MzdjRkI2QlJ0MjYvbXpiQ1dqbDA1aHZkRXVRa09JMUswd3c2RjBLb2lWeUpTeVozYzRLVG5kdnVrdzNLVEtwczE4dHYrTDJINUdJSFJMTHJ2aGNkZm93c2ZGdWNZT1p2WXNTOW9WRGloTkYvNXVkLzlUVnVEMDloK0R1cDRsNTExRUVleVZ1NiIsIm1hYyI6ImI2MzQ0NjA5ZjA0MzQ5NmM2YTJkNWVlMDljZGQ3ZTg2M2I5YWNiNDY2ZWE3MWJhNWQxMzhmYjgzMDk4MTdiMGIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImxrQ2JUSmhHcUJXTnRmWXJSRXFFeHc9PSIsInZhbHVlIjoiSEpRQzlZK3JGTlZsUVJtbU1QaXhUSTlqQ1NzdjlqUEc5enZtWGtZckw1b05kUitrVW8rUWZ0UXEvdE83UFF5a1ZlcllCN015WVZzZG1jOHVMM1VOL2VOb0N6bm56OFFGSTZ1amMrVUZWM09TWFpjTXRjOFczZmw5ZEwrck83ZWRFdlo2VzZicm1ZVjBaSlgreDRoeGltVnRsQmhMekJzZ0RKSFdqdWlEa3hXTGw1NnVZSytVckJob0xNc0FYMEpiaUxHT2R4eHRVakw0dTZuZjFGUGxEM1hNKzZyeW1aZ011VkxrVXVOQW9ZbEc1VUo2ZmxmblZkK3Q1SEYxanpzVitNVnAyMk9jS21PakhWYURmMWZjd1dYeTRpNVF1UHZUWjdmUDgyRm1RLzFwZzYzS0twOWo3cDFjdFhhMkYvN3NNR2lVaFBtQzI0b2lQdldHbUJvZ3N4bkxXNk9QR0Qwem1RZHNQV2hscW1aNGlxN052MXVMVkc1MkI1cHhlR1NaRlFnK1h5cnlJSXUrTVg2TjdkbmFNcDVMdmhlanFRTlNpTXl3NW9KSUp0VDBnWUxYaFovdU05MXZ2bGxObXplVytHUExiZlRqdGtDMHAxSE5rUW42bU9hTStXTDZsSGRua1o5dzJTbTRWdHFEYVNlbHN1MUVETGl3N3A3VFdzSjVHVG9lWE1JbzU3RkFRQ1NDM3NRQVRnbVUrYnRRN1BaS1BpOFFaV24rK0h5OUZybktuWkwvdWxDYzAzakFZU1JSM3FxeVdUY2RRRS9TL1d4UVJlcG8wTFUvbmJrSSs4eEFDaE4rdkNheVNqZHRCSFovaHFWc05mdTFCcGk4STI4ViIsIm1hYyI6ImIwNjZkMTI1ZWVlMTJhMWFhY2M4YzJhMmZhYWJkMjFjMWRiM2Q3MzE4YzZkYmNkY2FjZTUwNWQ5ZmQzMzM5OGMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+