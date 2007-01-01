В Калуге водителей просят освободить улицы для уборки снега
Коммунальные службы Калуги обратились к автомобилистам с просьбой помочь в уборке города.
Городское хозяйство запланировало масштабный вывоз снега в ночь с 4 на 5 января, для чего необходимо освободить ряд ключевых улиц.
Работы затронут центральные магистрали, включая:
· ул.Кирова
· ул. Московская (участок от ул. Кирова до ул.Суворова)
· ул.Набережная
· ул.Ленина (участок от площади Старый торг до ул.Московская)
· ул.М.Жукова (участок от площади Победы до ул.Болотникова)
· ул.С.Щедрина
· ул.Луначарского
- Просьба не ставить транспортные средства и убрать уже припаркованные автомобили с данных участков дорог, - обращаются к горожанам сотрудники горхоза.
Такие меры позволят спецтехнике беспрепятственно проехать и эффективно выполнить работу.
