Калужские водители создают препятствия для мусоровозов

Министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин указал на системную проблему, мешающую работе коммунальных служб.
Ольга Володина
04.01, 17:09
Фото: ТГ-канал Вячеслава Лежнина.
Министр рассказал, как автомобили, припаркованные в неположенных местах, срывают график вывоза отходов.

Чиновник привел конкретный пример:

- 3 января 2026 года на улице Майской в Калуге у дома №3 вновь проявилась острая проблема. Транспорт, припаркованный у контейнерной площадки, заблокировал подъезд для мусоровоза. Такие случаи создают серьезные препятствия для работы специальной техники по вывозу твердых коммунальных отходов.

По его словам, ситуация особенно ухудшается в выходные и праздничные дни. Именно тогда объем мусора резко возрастает, а неправильная парковка жителей парализует работу служб. Это наглядно показывает, как действия отдельных автомобилистов могут ухудшить качество жизни всего двора или микрорайона.

