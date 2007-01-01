Афиша Обнинск
-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Сотрудники калужского заповедника запечатлели зимнюю прогулку бобра
Общество

Сотрудники калужского заповедника запечатлели зимнюю прогулку бобра

Сотрудники заповедника «Калужские засеки» стали свидетелями необычной картины в первые январские дни.
Ольга Володина
04.01, 14:06
0 173
Фото/видео: заповедник «Калужские засеки».
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Инспекторы охраны во время патрулирования заснеженной территории встретили гуляющего по зимнему лесу бобра.

Видеокадры с лесным жителем, вышедшим на прогулку, работники заповедника опубликовали 4 января. Комментируя съемку, старший научный сотрудник Елена Литвинова предположила: 

- Видимо, бобр решил, что зима — не повод отменять жизнь, и исполняет свои бобриные планы и в снег, и в стужу.

По словам специалиста, понять точную причину такой активности сложно:

- Ну, что именно в голове у этого бобра — сложно сказать, может, просто погулять на дорогу вышел.

Ученые отмечают, что такое поведение имеет практическое объяснение. Иногда бобры таким способом переселяются в поисках новых мест обитания. Они могут преодолевать значительные расстояния по суше, переходя из одного водоема в другой по лесным дорогам.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImxQaklYTTRSQkM5NHB1Ni9xSHc4NVE9PSIsInZhbHVlIjoiZUVIWkxBMnJmRG03eHhCaTFXdzlueXJObVNZOGxXcUxxR0dVOFA5V3NleUI3a2xVVUJHQy9HRGxzUUhTRU8zQWt6OW45R0E4bU5PYWk5NGdTMGkvdTN5djdYWURKVFpLZEVGMlIrMldPSjFrcFdTYmNEY2lFSDc4d25GdnlHSUM5QVJqZWNRMGNBaXIrSDFsWkJRQ2tYYmkwaEtiSTZKNjRnY05GUmh5TWM4M0F4VEszYm4vMVBjbHh3RlJWQ3phWXlBWmhDcmxRalNVK09CaUc5QzdVeWRTcjZwUGhycmR5aUJRZnVxNzBMUHkyRjVRamZoWlFibFpPZnd5NTVmZjhJSG1DK0dMUlVGZngwK2Q0djlJYTJ4ZllMck5uZUlrYk1Wd3JWVmdCWG8vcUJqU3pEL3VEcnROczk3LzZvekcwU1JkaGRpN2VrMlZuN2N3NDl4SHdnWnp6Z3NiSDJBMTJIeUo2dzVUTnk5QjMwdlpMdm1lRnFXYmZqdE9ZV3lpQXBOeEEyQUxsZHg4ZFpQSDc5cUFHaHpaZUVmQlY3cE92RnlZaExlSXN5Tm85YncrYlNrdk9mYmFWa1haakRRQiIsIm1hYyI6ImMxNjYwN2M1ZDZlZGYxYWE1ZmNlZjg0Y2JlOTIyMzEyYmE5NjNiODcwYTM1MTliZGE4OGMyZjg2NDExOTk1YzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InNLRENaMkNUU0U3Ti9nZThVWWRUU0E9PSIsInZhbHVlIjoiakRlY01KaFFnM1phSEYxUDFmVmk2S0U1TjNYS3dHWnVIQ00zcFBraTlzZnJCNDJKbzY1UzlwMkFacnhRSTJyUG9TczVGbENCeWUrMWdkM3RaYUVzL1NvMG0rTTZOdGF0cnp5bVRaWm1xQXhKU2ZJK1hZRFNDb0xKaStCalB0aGErVG5pM3pROE9HWkFOZHNDbStldHNFamFhQlVlMTRuWnBKVjBVb2lvN29oY2hmQ0Z5SzBXWVRYUVhlS05MSzdjUkFjRlA0WlZwTnREaDlwU0dKS2ZqUUxZN1M3MkdzQUwrUFNmMHNOQnIvYWljN2VmcktUeXA3Z2kvczhZc3VNUVErU1Vyclh4VFFVTXRQTUUwSXo0TFAzNG1JVEZab3VXcnoxUkEweCszYlVkZlBNM2R6ZFNNdE9rYWpWWWl0K3JKekxkMWhSN1pHN2htalJta1RmV3dSK3o2bm5JbDArRU5uMDJ2MEZOQnBYQktwYjlRaVR1cDd0S1FZZk9NNjNsMUxKM3JiTmtoVWFFbHB2WUlSajY3aTJBTURUQ1NWZnk1RjZrdXdOVENDRjFiOHJMcHpvbUlGaHhrdXNVTXlIYXBVS3ZnQWtSZTR3VDZxZUl2eGMwL1JuK0VGV1dGdGl5bFFVeXF0dWFVVXVvRTJubTB0bW5MTC9Yc3BxNHNwZkhndG5TUDY3YkorcEg1bzJXK2tCdEVqWGE1TXdReXdMcWtqWDFCNm40NFVxV0hNM0NkVnA5YzhST3FwT25xMytGQ1ZDd1NGNWYvUkk5N0IwRUk0djd3OFAwdmEzcjUvRVlTN3JxZTNvRkNSRlN4N0pidVdoTWdheXRaazJpQTFsNyIsIm1hYyI6ImQ5NWM0ZTY0Nzc1MDk4ZmRkYThhNGZiYzdmZTdhOTYyMjYxZjhmOTkxNjJmYTBkMDg4ZDFkNDhlMGE5OWFiOWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+