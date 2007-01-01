Сотрудники калужского заповедника запечатлели зимнюю прогулку бобра

Сотрудники заповедника «Калужские засеки» стали свидетелями необычной картины в первые январские дни.

Фото/видео: заповедник «Калужские засеки».

Инспекторы охраны во время патрулирования заснеженной территории встретили гуляющего по зимнему лесу бобра.

Видеокадры с лесным жителем, вышедшим на прогулку, работники заповедника опубликовали 4 января. Комментируя съемку, старший научный сотрудник Елена Литвинова предположила:

- Видимо, бобр решил, что зима — не повод отменять жизнь, и исполняет свои бобриные планы и в снег, и в стужу.

По словам специалиста, понять точную причину такой активности сложно:

- Ну, что именно в голове у этого бобра — сложно сказать, может, просто погулять на дорогу вышел.

Ученые отмечают, что такое поведение имеет практическое объяснение. Иногда бобры таким способом переселяются в поисках новых мест обитания. Они могут преодолевать значительные расстояния по суше, переходя из одного водоема в другой по лесным дорогам.