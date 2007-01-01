Афиша Обнинск
-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужанам напомнили о сроках замены водительских прав
Общество

Калужанам напомнили о сроках замены водительских прав

Калужская Госавтоинспекция обратилась к водителям региона с важным напоминанием.
Ольга Володина
04.01, 12:37
0 418
Фото: Официальный аккаунт УМВД России по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Ведомство призвало автомобилистов своевременно заменить национальные права, срок действия которых был ранее продлён в особом порядке.

Особые правила, действовавшие несколько лет, автоматически добавляли три года к сроку службы удостоверений, истёкших в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Однако это продление было разовым, и теперь такие права необходимо заменить до окончания нового срока. Например, если права истекли в 2023 году, их нужно поменять до начала 2026 года.

Для замены по истечении срока водителю нужно собрать стандартный пакет документов. В него входят паспорт, старое удостоверение, действующая медицинская справка по форме 003-В/у и квитанция об оплате госпошлины. Пройти медкомиссию и получить справку можно в любом медучреждении, имеющем соответствующую лицензию. Важно помнить, что езда с просроченным удостоверением наказывается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей.

Заменить права можно любым удобным способом: напрямую в экзаменационном подразделении ГИБДД или через Многофункциональный центр. Процедура не требует повторной сдачи экзаменов и не привязана к месту постоянной регистрации водителя.

Новости по тегу
гибдд
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
67%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ilk0TUcrQTIrMk9PSDh2Z3JBbG5YbUE9PSIsInZhbHVlIjoiVlNHckg1SVdWZWJKTWhpQWRFWkd3VGpFN3BqWFI0dk1WR1g4UklhVVA5eGpoSlFMM3VOVGREZjNlQU9INHJBQTI3bnFYTm9oWUxPa0I4SU8raVlMWGZOR1A0NUYrZEtOY0R0VWpEZnpROEkrVFA2YVo2OVh6UHluVk0yWElxS2Z4QThRZU5CcHZSSXF6T0tlZDAwWERJblJRZFIwSU83UkpueHVZS3FQSUFSWnpoQ0NpR3pqZDZ4U2grK2lBRExpNzRSV0MwYVVOaVZFaHJTWVR0SXVPK21TcFQzc1NTTENJTDc5UW9UK3o3ZEdKNzkzTlIwQThvVmdxdURuKzhycGtKa2pMK0xobWNENXVuUjloREJJc0dMS040MG1BSFRrSTUvQ2ZJUVNIQkRNc3NjUHRCdEdCZlFqT2JMWWhJOFJQRVdaNy9zZUpWQzk0bXdMSmVYb1BCZkluZmUrZDdKK0k1SDhlZW9ia05CQ0poblNFVDk1TThiNWk0L3M1NldTSDd3RW9kaVFLWFRESFBNTHNKYkxmR2pObWRkR0x2YVp5Yk5kMlBQNzVhNzFLNExWbVBJQUx1MDVId3I4WVBpdSIsIm1hYyI6IjQxN2E4NjFmODgxNmUyNGFkZDgyYTJiYzdiMWYzMjE3M2YxMzkwNDdiYzkxMjIxZGUzN2IwZDYwYWMzMWE1NTIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikx5YnEyZko5RzY1ZjRZOWt0bERON0E9PSIsInZhbHVlIjoia2NydFJyMWdCa1gxNW15NnpiaDJ5L3FaMzJDM0l0aVNhQ2UvLzRBKytmRjUwNVI0c0treDN0djBqKzdhWjlNZkJwTktVSnprUHRZZXRNVHpXMDIvNDhLRVpoWVp0UXhXZGVnWVI1SjMvb2ZLYndDWXNJMVVXV25nV09kcGYzQ3RRQUtucTBTclV1c1lGWDMwUkxQdzFyNUoxWWt0UFVTSXRvTm9LQUg2cFplN2YybFllTHRXbGd5ZjFQcG1UcjQ3V3FXQ08xek92Vk1CNk85RXdYbUgyeExiL3hsc283cHRWc2o2Y2pTNTlIVDlwekxZRFU1RkkvSjJ3WEJiOXpISWcxaVdUYVR5SEJJSHdFRlVYUnNwOWFaYis1eWtxOEVvTExpeU1rRU5DMkkyNXdNREFyT3ZmcUdSODVRZERwN09SeEdseElvVFQ3MzErcU9UN0NrSnlhSzR1dTZDNGVFU1RtK3g5UU1sUWVMd0JmTWQ2L3lNeFI0ZFVENjZxTzA3TTlCN29pcjVEQU5yRUNHZVE2a05WMWNCWUpqQWY4ZVBXZ3NxTjlLRzZIRnFteXNRTFVueCtLdVFVL3B2blpBeWc1QkorUklXWFFJVGZtbkovSWhSc0V0dVZhdXFsTlhJUjVld1JJN01nNHVHR3NHTFc5UmxER2lna3JYQm9sejNveUdRVTk3YjRNYzRyVHRFMDU5KzVoTndFclBPR1NGaTBhNXZEeGwzODAwalg0bCtZZm5ZdE5SRFRBNzJrL2RoWENqOVRkbmZaWEg5UXdYQUVNaDhOam5EbFZmNXQ3U1BRckVOZy85dXhaZGFydnprTEoxMEV2VmhuS3A3SGR3eCIsIm1hYyI6ImE0OWY3OTdlNmFjZjQ0NTRmMDM2Y2ViOGUxODc4NWFhNzdkNGRjNjY5ZjE4MmI1NDY3MDg2YjI2NTg0NGQxMWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+