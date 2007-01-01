Калужанам напомнили о сроках замены водительских прав

Калужская Госавтоинспекция обратилась к водителям региона с важным напоминанием.

Фото: Официальный аккаунт УМВД России по Калужской области.

Ведомство призвало автомобилистов своевременно заменить национальные права, срок действия которых был ранее продлён в особом порядке.

Особые правила, действовавшие несколько лет, автоматически добавляли три года к сроку службы удостоверений, истёкших в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Однако это продление было разовым, и теперь такие права необходимо заменить до окончания нового срока. Например, если права истекли в 2023 году, их нужно поменять до начала 2026 года.

Для замены по истечении срока водителю нужно собрать стандартный пакет документов. В него входят паспорт, старое удостоверение, действующая медицинская справка по форме 003-В/у и квитанция об оплате госпошлины. Пройти медкомиссию и получить справку можно в любом медучреждении, имеющем соответствующую лицензию. Важно помнить, что езда с просроченным удостоверением наказывается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей.

Заменить права можно любым удобным способом: напрямую в экзаменационном подразделении ГИБДД или через Многофункциональный центр. Процедура не требует повторной сдачи экзаменов и не привязана к месту постоянной регистрации водителя.