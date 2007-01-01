Афиша Обнинск
Новость дня Общество

Дима Билан исполнил мечты детей из Калужской области

Ольга Володина
04.01, 11:26
0 194
Фото/видео: Правительство России.
Певец Дима Билан помог исполнить заветные мечты брата и сестры из Калужской области. Встреча состоялась благодаря новогодней благотворительной акции «Ёлка желаний», куратором выступил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Четырехлетний Виктор и шестилетняя Виктория из города Сосенского рассказали о своих желаниях. Мальчик мечтал почувствовать себя настоящим летчиком, а его сестра хотела спеть с Димой Биланом.

Для воплощения этой идеи семья отправилась в Москву на предприятие «Яковлев». Именно там, в кабине современного тренажера самолета МС-21, Виктор смог сам, под руководством специалиста, выполнить виртуальные взлет и посадку.

В салоне макета лайнера Дима Билан спел для детей, а вместе с Викторией они исполнили хит «Молния». В завершение встречи артист пригласил всю семью в гости, пообещав экскурсию по Московскому зоопарку.

