Пассажиры получили современный поезд на маршруте Калуга - Ферзиково

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об итогах работы по улучшению железнодорожного сообщения в регионе.

Фото: ТГ-канал Владислава Шапши.

Власти и перевозчик совместно решают задачи повышения комфорта для пассажиров.

Шапша подчеркнул, что развитие пригородного транспорта остается в фокусе внимания областного руководства. Статистика показывает растущий спрос: в 2025 году железной дорогой в области воспользовались более 5 миллионов человек, что на 6% превышает показатели прошлых лет. Этот рост, однако, четко обозначил и существующие проблемы, такие как устаревшие вагоны и уровень сервиса.

Непосредственным ответом на запросы жителей стал запуск на маршруте Калуга - Ферзиково нового состава. Современный поезд РА-3 «Орлан» пришел на смену устаревшим моделям. Он соответствует повышенным стандартам безопасности, экономичен и ориентирован на удобство пассажиров. В салонах установлены системы кондиционирования, удобные кресла, информационные дисплеи и полки для багажа. Конструкция вагонов полностью учитывает потребности маломобильных граждан.

Комментируя это событие, Владислав Шапша сказал:

- Спасибо ЦППК за оперативное решение вопроса. Уверен, пассажиры оценят удобство новых поездов. Продолжим эту работу и на других востребованных пригородных направлениях.