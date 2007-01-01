Афиша Обнинск
Общество

В Тарусе простились с погибшим участником СВО

Евгения Родионова
31.12, 17:38
0 367
Фото: Администрация Тарусского района
В среду, 31 декабря, в Тарусе прошла церемония прощания с Михаилом Бугаевым.

Ранее о церемонии прощании сообщали в телеграм-канале Администрации Тарусского района.

— Военному делу уроженец Серпухова был предан с армейских лет. В родном городе работал участковым полиции, служил по контракту в одной из воинских частей Козельска. В зоне СВО боец защищал рубежи на луганском направлении. Сорокалетний штурмовик погиб при исполнении воинского долга, - написал в своём официальном телеграм-канале глава Тарусского района.

