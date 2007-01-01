В Калужской области назначили нового председателя районного суда
Об этом во вторник, 30 декабря, сообщила объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области.
По словам пресс-службы, полномочия будут рассчитаны на шести летний срок.
— Указом президента Российской Федерации на должность председателя Жуковского районного суда назначена Шапошник Мария Николаевна, - рассказали в объединённой пресс-службе судов.
Ранее она занимала должность заместителя председателя Жуковского районного суда.
