На Новый год в Калуге ожидается нормальная русская зима

31.12, 06:00
В последний день уходящего года синоптики обещают минус 7 градусов, которые будут ощущаться как минус 11, если вы трезвы.

Ожидается снег, который создаст идеальную сказочную атмосферу тем, кто не за рулем.

Снежный покров обновит город, добавив уюта улицам и работы коммунальным службам.

Одевайтесь потеплее, чтобы с комфортом завершить год, и не забывайте про шапку, иначе Анатолий Дмитриевич неодобрительно посмотрит на вас.

Данный предновогодний прогноз погоды был составлен китайским искусственным интеллектом «Дипсик» в соавторстве с простыми русскими людьми из медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» специально для всех.

С наступающим Новым годом, дорогие вы наши!

