Путин наградил калужан за спасение животных и людей
В преддверии Нового года на сайте Кремля опубликовали указ Владимира Путина о награждении государственными наградами наших земляков.
В числе лучших сынов Отечества оказались и двое наших земляков.
Начальник управления международного сотрудничества ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Сергей Муравьёв за честный труд по спасению людей во всем мире получил орден Александра Невского.
А начальнику Куйбышевского отдела ГБУ «Кировская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» Андрею Простякову присвоили звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации».
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь