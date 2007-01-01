Афиша Обнинск
Новость дня Общество

Путин наградил калужан за спасение животных и людей

30.12, 20:26
В преддверии Нового года на сайте Кремля опубликовали указ Владимира Путина о награждении государственными наградами наших земляков.

 В числе лучших сынов Отечества оказались и двое наших земляков.

 Начальник управления международного сотрудничества ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Сергей Муравьёв за честный труд по спасению людей во всем мире получил орден Александра Невского.

 А начальнику Куйбышевского отдела ГБУ «Кировская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных» Андрею Простякову присвоили звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации».

