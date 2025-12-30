В Калужской области мужчине ужесточили наказание за уклонение от принудительных работ

Во вторник, 30 декабря, прокуратура Калужской области сообщила о замене Калужским областным судом наказания 51-летнему мужчине.

По данным ведомства, ранее мужчине назначили наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ему дали отпуск, но в исправительный центр он вернулся лишь спустя 11 дней после окончания отпуска, уже находясь в розыске.

— Суд первой инстанции посчитал, что осужденный не явился вовремя в исправительный центр неумышленно, поскольку проходил лечение. В Калужский областной суд представили доказательства, что мужчина не был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение, находился на лечении амбулаторно, в предусмотренный законом срок не уведомил администрацию исправительного центра, вернувшись спустя два дня после выписки. Его признали нарушителем порядка и условий отбывания принудительных работ, - пояснили в прокуратуре.

Мужчине заменили неотбытую часть наказания в виде принудительных работ на лишение свободы в колонии-поселении. Его взяли под стражу в зале суда.