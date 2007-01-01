МТС стала лидером цифровой безопасности для калужан

Российское аналитическое агентство J’Son&Partners Consulting провело исследование сервисов цифровой безопасности операторов связи и экосистемных компаний, оценив полноту набора представленных решений и эффективность их работы. По его результатам, лидером стала МТС: компания набрала 45,8 баллов из 50 возможных.

В рамках исследования проводилось также тестирование систем защиты операторов от нежелательных звонков. Здесь МТС показала себя лидером по частоте срабатывания антифрод-защиты, скорости распознавания мошеннических схем во время разговора, а также точности срабатывания систем.

Высоких результатов тестирования, по мнению исследователей, оператору удалось добиться благодаря функции «Безопасный звонок», доступной в рамках сервиса «Защитник». Этот механизм предупреждает о разговоре с мошенником прямо во время звонка, благодаря чему абонент может принять решение о прекращении диалога.

В целом, по мнению аналитиков, оператор демонстрирует наиболее комплексную функциональность сразу в нескольких ключевых категориях, среди которых защита от спама и защита от мошеннических действий.

В рейтинг также попали другие телеком-игроки, среди которых «Мегафон» и Т2.