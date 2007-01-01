Андрей Катков: миссия — это не громкие слова
Как команда 35-го Механического завода создает энергию будущего и ловит форель для души.
Нынешний год для НПП «35-й Механический завод» в Калуге стал не просто отчетным периодом с цифрами и графиками, а это был год, когда миссия обрела слова, планы — плоть и металл, а коллектив — новые точки роста и общие увлечения.
В канун Нового года мы поговорили с ключевыми людьми предприятия, чтобы понять, чем дышит современное, но с богатой историей, производство.
Их рассказ — это история не о бездушных станках, а о команде, где ценят и сложные проекты, и семейные радости, и тихую охоту за рыбой.
Мы поддерживаем людей и энергосистему страны
Разговор с генеральным директором Андреем Катковым начался не с процентов и объемов, а с вопросов о людях. И это показательно.
— Из событий, наверное, одно из самых интересных — это развитие наших HR‑стратегий и определенных мероприятий, направленных на поддержку сотрудников, — делится Катков. — В частности, поддержка родственников участников СВО, поддержка сотрудников в медицинской сфере. В общем-то, сотрудникам, когда они обращаются, еще никому не отказали, причем вне зависимости от статуса.
Забота о коллективе — не абстракция. Это и новый отдел развития обучения, и программа подготовки мастеров, и необычные форматы сплочения.
— У меня на заводе энтузиастов нашлось половить форельку до 40 человек! — с улыбкой говорит Андрей Викторович. — Там не только рабочие, но и руководство, то есть там в равных условиях люди идут, ловят рыбу счастливые вне зависимости от условий природных и погодных.
Но, конечно, год был определен и серьезной стратегической работой.
— Мы сформулировали для себя основную миссию нашего завода и наши ключевые ценности, — отмечает гендиректор. — Мы работаем для поддержания и развития энергосистемы Российской Федерации, создавая высококачественное оборудование и улучшая качество жизни населения. Эти слова, подкрепленные делами, задают тон всему.
Алексей Метелкин: «Вся жизнь — в движении: от Усть-Луги до поиска нового»
Заместитель генерального директора Алексей Метелкин, отвечающий за коммерцию и новые проекты, подтверждает: миссия воплощается в конкретных, масштабных контрактах.
— Вообще, в целом по итогам этого года самое значимое для нас — это участие в реализации проекта по поставке сложного технологического оборудования по заказу АО «Невский завод» для комплекса по переработке этаносодержащего газа в Усть-Луге, — говорит Метелкин. — Весь этот год, весь прошлый год мы посвятили такому масштабному проекту. Это абсолютно живой проект, который на контроле руководства страны, руководства Газпрома.
Для человека, чья жизнь — постоянные разъезды и переговоры, работа и личное часто переплетаются.
— Знаете, у меня вся жизнь в работе, — признается Алексей Викторович. — Командировки, работа на предприятии, общение с новыми интересными людьми. Что касается семьи, то не забывал уделять время и семейному отдыху. Путешествие — это то, что немного отвлекает от рабочих моментов.
Такое «переключение» — необходимое топливо для тех, кто постоянно в движении, открывая новые рынки и возможности для завода.
Иван Аборин: «Пришел, увидел… и остался развивать»
Взгляд нового человека — главного инженера Ивана Аборина, пришедшего на завод весной, особенно ценен. Он видит предприятие свежим, аналитическим взглядом.
— Главное событие года для меня в том, что я начал работать на этом предприятии. Положительные впечатления, так как завод развивается, директор нацелен на развитие, это самое главное, на работе скучать не приходится, — констатирует Иван Геннадьевич.
Одной из его первых и важных задач стал выбор и поставка нового лазерного комплекса.
— Подобрать под те характеристики, которые, действительно, требуются предприятию, — такая была задача достаточно интересная, и мы смогли подобрать то, что надо, — с профессиональной гордостью отмечает главный инженер. — Причем этот лазерный комплекс — один из лучших в Калуге.
Он уверен в выбранном пути: «Я думаю, что мы идем сейчас как раз-таки в нужном направлении. Главное, с него никуда не свернуть».
А в личных планах на праздники у него — классический семейный круг.
— Либо уезжаем в Санкт-Петербург к родственникам, но опять это все семейный круг, — делится Иван Геннадьевич.
Простые человеческие ценности здесь не противоречат сложным производственным задачам.
Сергей Горбунов: «В 60 лет каждый день узнаю что-то новое»
Директор по закупкам и логистике Сергей Горбунов — человек с огромным опытом, который нашел на 35-м заводе новое дыхание. Его больше всего поражает уникальность производства.
— Мне 60 лет, но так много нового, как на этой работе, за последние полтора года я, пожалуй, никогда не узнавал, — признается Сергей Геннадьевич. — Здесь научное производство, оно несерийное. Каждый проект — это что-то новое. И вот это чувство постоянно нового, когда и ты, и твои коллеги каждую неделю что-то новое закупают, что-то новое ищут, это по-настоящему круто, хотя порой и трудно.
А о жизни за пределами цехов говорит с теплотой: «В личном плане я в очередной раз был в отпуске в Сибири. Я люблю Сибирь, там интересно».
Андрей Катков: итоги и планы — с оптимизмом и четкими целями
Вернемся к первому собеседнику, чтобы подвести итог. Андрей Катков оперирует конкретикой: рост производительности, модернизация, цифровизация.
— В этом году нам удалось разработать свои внутренние аналитические инструменты, которые сделали более прозрачным планирование в цехах. Хотя, не скрою, с начала года было тяжело, медленно раскачивались. Но сейчас я рад констатировать, что по средней выработке мы вышли на устойчивые 72-75 процентов. Это выработка, означающая эффективную загрузку производства, — приводит он ключевые цифры.
Планы на будущий год не менее амбициозны.
— Мы ставим своей целью продолжать модернизацию, планируем улучшать условия труда в рамках лакокрасочного производства, работаем над внедрением ERP‑системы.
И конечно, продолжение той самой человеческой политики: соревнования, рыбалки, поддержка.
Личный же итог года у руководителя — гармония между большим заводом и маленькой семьей.
— В личном плане у меня в 2025 году начался второй круг квеста под названием «Школа» — моя дочка пошла в первый класс, — улыбается Андрей Викторович. — Параллельно мы осиливаем еще два первых класса школы искусств. Скучать не приходится.
Именно в этом, пожалуй, и кроется секрет успешного года 35-го Механического завода: в умении соединить глобальную миссию по развитию энергосистемы страны с вниманием к каждому сотруднику, его семье, его увлечениям.
Это завод, где серьезные мужики могут со страстью говорить и о лазерных резках, и о поклевке форели, где новый главный инженер находит «отличный коллектив», а опытный директор по закупкам вновь чувствует азарт первооткрывателя.
Они не просто делают оборудование. Они вместе создают энергию будущего, оставаясь при этом обычными, увлеченными своей работой и жизнью людьми. А такой коллектив, как известно, способен на многое.
