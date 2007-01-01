Андрей Катков: миссия — это не громкие слова

Как команда 35-го Механического завода создает энергию будущего и ловит форель для души.

Нынешний год для НПП «35-й Механический завод» в Калуге стал не просто отчетным периодом с цифрами и графиками, а это был год, когда миссия обрела слова, планы — ​плоть и металл, а коллектив — ​новые точки роста и общие увлечения.

В канун Нового года мы поговорили с ключевыми людьми предприятия, чтобы понять, чем дышит современное, но с богатой историей, производство.

Их рассказ — ​это история не о бездушных станках, а о команде, где ценят и сложные проекты, и семейные радости, и тихую охоту за рыбой.

Мы поддерживаем людей и энергосистему страны

Разговор с генеральным директором Андреем Катковым начался не с процентов и объемов, а с вопросов о людях. И это показательно.

— Из событий, наверное, одно из самых интересных — ​это развитие наших HR‑стратегий и определенных мероприятий, направленных на поддержку сотрудников, — ​делится Катков. — ​В частности, поддержка родственников участников СВО, поддержка сотрудников в медицинской сфере. В общем-то, сотрудникам, когда они обращаются, еще никому не отказали, причем вне зависимости от статуса.

Забота о коллективе — ​не абстракция. Это и новый отдел развития обучения, и программа подготовки мастеров, и необычные форматы сплочения.

— У меня на заводе энтузиастов нашлось половить форельку ​до 40 человек! — ​с улыбкой говорит Андрей Викторович. — ​Там не только рабочие, но и руководство, то есть там в равных условиях люди идут, ловят рыбу счастливые вне зависимости от условий природных и погодных.

Но, конечно, год был определен и серьезной стратегической работой.

— Мы сформулировали для себя основную миссию нашего завода и наши ключевые ценности, — ​отмечает гендиректор. — ​Мы работаем для поддержания и развития энергосистемы Российской Федерации, создавая высококачественное оборудование и улучшая качество жизни населения. Эти слова, подкрепленные делами, задают тон всему.

Алексей Метелкин: «Вся жизнь — ​в движении: от Усть-Луги до поиска нового»

Заместитель генерального директора Алексей Метелкин, отвечающий за коммерцию и новые проекты, подтверждает: миссия воплощается в конкретных, масштабных контрактах.

— Вообще, в целом по итогам этого года самое значимое для нас — ​это участие в реализации проекта по поставке сложного технологического оборудования по заказу АО «Невский завод» для комплекса по переработке этаносодержащего газа в Усть-Луге, — ​говорит Метелкин. — ​Весь этот год, весь прошлый год мы посвятили такому масштабному проекту. Это абсолютно живой проект, который на контроле руководства страны, руководства Газпрома.

Для человека, чья жизнь — ​постоянные разъезды и переговоры, работа и личное часто переплетаются.

— Знаете, у меня вся жизнь в работе, — ​признается Алексей Викторович. — ​Командировки, работа на предприятии, общение с новыми интересными людьми. Что касается семьи, то не забывал уделять время и семейному отдыху. Путешествие — ​это то, что немного отвлекает от рабочих моментов.

Такое «переключение» — ​необходимое топливо для тех, кто постоянно в движении, открывая новые рынки и возможности для завода.

Иван Аборин: «Пришел, увидел… и остался развивать»

Взгляд нового человека — ​главного инженера Ивана Аборина, пришедшего на завод весной, особенно ценен. Он видит предприятие свежим, аналитическим взглядом.

— Главное событие года для меня в том, что я начал работать на этом предприятии. Положительные впечатления, так как завод развивается, директор нацелен на развитие, это самое главное, на работе скучать не приходится, — ​констатирует Иван Геннадьевич.

Одной из его первых и важных задач стал выбор и поставка нового лазерного комплекса.

— Подобрать под те характеристики, которые, действительно, требуются предприятию, — ​такая была задача достаточно интересная, и мы смогли подобрать то, что надо, — ​с профессиональной гордостью отмечает главный инженер. — ​Причем этот лазерный комплекс — ​один из лучших в Калуге.

Он уверен в выбранном пути: «Я думаю, что мы идем сейчас как раз-таки в нужном направлении. Главное, с него никуда не свернуть».

А в личных планах на праздники у него — ​классический семейный круг.

— Либо уезжаем в Санкт-Петербург к родственникам, но опять это все семейный круг, — ​делится Иван Геннадьевич.

Простые человеческие ценности здесь не противоречат сложным производственным задачам.

Сергей Горбунов: «В 60 лет каждый день узнаю что-то новое»

Директор по закупкам и логистике Сергей Горбунов — ​человек с огромным опытом, который нашел на 35-м заводе новое дыхание. Его больше всего поражает уникальность производства.

— Мне 60 лет, но так много нового, как на этой работе, за последние полтора года я, пожалуй, никогда не узнавал, — ​признается Сергей Геннадьевич. — ​Здесь научное производство, оно несерийное. Каждый проект — ​это что-то новое. И вот это чувство постоянно нового, когда и ты, и твои коллеги каждую неделю что-­то новое закупают, что-то новое ищут, ​это по-настоящему круто, хотя порой и трудно.

А о жизни за пределами цехов говорит с теплотой: «В личном плане я в очередной раз был в отпуске в Сибири. Я люблю Сибирь, там интересно».

Андрей Катков: итоги и планы — ​с оптимизмом и четкими целями

Вернемся к первому собеседнику, чтобы подвести итог. Андрей Катков оперирует конкретикой: рост производительности, модернизация, цифровизация.

— В этом году нам удалось разработать свои внутренние аналитические инструменты, которые сделали более прозрачным планирование в цехах. Хотя, не скрою, с начала года было тяжело, медленно раскачивались. Но сейчас я рад констатировать, что по средней выработке мы вышли на устойчивые 72-75 процентов. Это выработка, ­означающая эффективную ­загрузку производства, — ​приводит он ключевые цифры.

Планы на будущий год не менее амбициозны.

— Мы ставим своей целью продолжать модернизацию, планируем улучшать условия труда в рамках лакокрасочного производства, работаем над внедрением ERP‑системы.

И конечно, продолжение той самой человеческой политики: соревнования, рыбалки, поддержка.

Личный же итог года у руководителя — гармония между большим заводом и маленькой семьей.

— В личном плане у меня в 2025 году начался второй круг квеста под названием «Школа» — ​моя дочка пошла в первый класс, — ​улыбается Андрей Викторович. — ​Параллельно мы осиливаем еще два первых класса школы искусств. Скучать не приходится.

Именно в этом, пожалуй, и кроется секрет успешного года 35-го Механического завода: в умении соединить глобальную миссию по развитию энергосистемы страны с вниманием к каждому сотруднику, его семье, его увлечениям.

Это завод, где серьезные мужики могут со страстью говорить и о лазерных резках, и о поклевке форели, где новый главный инженер находит «отличный коллектив», а опытный директор по закупкам вновь чувствует азарт первооткрывателя.

Они не просто делают оборудование. Они вместе создают энергию будущего, оставаясь при этом обычными, увлеченными своей работой и жизнью людьми. А такой ­коллектив, как известно, способен на многое.

