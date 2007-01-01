VIP-поздравления калужан с Новым годом

Что пожелали всем нам в 2026-м губернатор, депутаты и другие.

Совсем немного остается до новогоднего боя курантов. Салаты уже вовсю нарезаются, шампанское охлаждается, селедка под шубой настаивается.

Из экранов телевизоров уже звучит душевное про вашу заливную рыбу, которая, как известно, гадость, и легендарные тосты генерала Иволгина: «Ну, за охоту\ за рыбалку \чтоб голова не трещала» (нужное подчеркнуть).

А мы представляем нашу традиционную подборку новогодних поздравлений от первых лиц области. И присоединяемся ко всему сказанному. С наступающим на пятки Новым годом, Калуга!

Губернатор Калужской области Владислав Шапша

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с грядущими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым. Впереди особенные дни, которые согревают нас приятными воспоминаниями и неожиданными подарками, озаряют светом гирлянд и свечей, радуют возможностью провести больше времени с близкими и родными, дарят надежду на добрые перемены. Мы верим, что всё загаданное сбудется.

Подводя итоги уходящего года, понимаем, что не всё из задуманного удалось сделать, не все наши мечты, желания, планы воплотились в жизнь. Но не время жалеть и грустить. Время ставить новые цели и стремиться к их достижению.

Отдельные слова я хочу передать бойцам, которые отстаивают интересы нашей страны и защищают наш народ в зоне специальной военной операции. Преклоняюсь перед вашим мужеством и желаю вам скорее вернуться домой с победой.

Всем желаю крепкого здоровья, благополучия, сил и энергии в добрых делах, любви и счастья!

С Новым годом!

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, депутаты регионального парламента

Уважаемые жители Калужской области! Дорогие друзья!

Совсем скоро мы встретим самые долгожданные и любимые праздники – Новый год и светлое Рождество Христово. В эти особенные дни мы, словно в детстве, снова верим в чудо и строим смелые планы. И я от всей души желаю, чтобы все ваши светлые надежды и заветные мечты непременно исполнились!

Уходящий год принёс нам новые задачи и новые победы. Мы вместе преодолевали сложности и, конечно, радовались новым достижениям. Мы вместе делали нашу любимую область сильнее и уютнее. Хочу сказать слова благодарности каждому из вас за вклад в общее дело, за трудолюбие, неравнодушие и активную гражданскую позицию.

Пусть наступающий год станет для нас годом новых возможностей и добрых перемен. Пусть он принесет в наши дома мир, благополучие и согласие. Пусть в наших семьях царят любовь, взаимопонимание и радостный смех, а близкие всегда будут рядом.

Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев

Уважаемые калужане! От имени депутатов Думы городского округа города Калуги поздравляю вас с наступающим 2026 годом и светлым праздником Рождества Христова! Новый год – это самый любимый, добрый и долгожданный праздник. Он дарит веру в перемены к лучшему и надежду на исполнение самых заветных желаний. Уходящий год был наполнен значимыми событиями и трудовыми достижениями. Благодаря вашему плодотворному труду и любви к родному городу мы смогли реализовать важные проекты, сделать Калугу ещё комфортнее и красивее.

Низкий поклон всем тем, кто сейчас отстаивает национальные интересы нашей страны, укрепляет её безопасность, исполняет свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции. Отдельная благодарность семьям наших защитников, которые мужественно переносят все трудности.

От всей души желаю вам, дорогие калужане, крепкого здоровья, благополучия и прекрасного новогоднего настроения! Пусть наступающий 2026 год принесёт в каждый дом счастье, мир и процветание, будет годом созидательной и плодотворной работы, временем новых достижений и побед!

Глава городского округа города Калуги Дмитрий Денисов

Дорогие калужане! Поздравляю вас с наступающими Новым 2026 годом и светлым праздником Рождества Христова! Эти долгожданные праздники создают атмосферу счастья и предвкушения чуда, объединяют нас общими мечтами и стремлениями.

В прошедшем году чувствовалась поддержка каждого из вас. Своим трудом, целеустремленностью и преданностью делу вы помогали в решении различных задач. Каждый день уходящего года был наполнен нашим общим созидательным трудом, благодаря которому Калуга продолжает расти и развиваться.

Старый год уходит. В новом году предстоит воплотить в жизнь много планов и проектов. Уверен, что вы так же будете помогать нам и поддерживать.

Желаю в наступающем году благополучия и мира, позитивного настроения и уверенности в будущем, счастья и здоровья вам и вашим близким! Исполнения заветных желаний, смелых и уверенных шагов только вперед и больше поводов для радости!

Министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова

Уважаемые жители Калужской области! Дорогие друзья! Мы провожаем уходящий 2025 год и с нетерпением встречаем новый, 2026-й. В эти праздничные дни, пожалуй, одним из самых искренних и важных пожеланий, которые мы услышим друг от друга, будет пожелание здоровья. И наша общая задача – сделать все возможное, чтобы каждый житель Калужской области был уверен в качественной и своевременной медицинской помощи.

Уходящий год был наполнен различными событиями, но неизменным оставалось наше стремление сделать вашу жизнь лучше. От министерства здравоохранения Калужской области хочу заверить, что мы приложили все усилия, чтобы медицинская помощь становилась доступнее, качественнее и современнее для каждого из вас.

Новый год — это всегда время светлых надежд и новых начинаний. В 2026 году министерство здравоохранения Калужской области и наши доблестные медицинские работники продолжат трудиться с полной отдачей, внедрять передовые технологии, улучшать инфраструктуру и повышать уровень медицинского обслуживания в регионе.

Пусть все трудности и невзгоды останутся в уходящем году. Пусть новый, 2026 год принесет в каждый дом мир, спокойствие, благополучие и радость. От всей души желаю, чтобы он стал для всех нас годом крепкого здоровья, светлых надежд и больших достижений. Берегите себя и своих близких, дарите друг другу тепло, заботу и улыбки!

Счастливого Нового года и Рождества!