Новость дня Общество

Пункт досмотра на Калуга-2 открылся временно, но это неточно

Сергей ПЕТРОВ
30.12, 08:26
Вечером понедельника, 29 декабря, Министерство транспорта Калужской области сообщило об открытии пункта досмотра на второй по значимости станции Калуги – Сергиев Скит.

Теперь, как и в случае с вокзалом Калуга-1, перед выходом к поездам калужанам придется пройти через рамки металлоискателей  и просветить багаж.

Примечательно, что согласно сообщению минтранса зона досмотра будет работать по 12 января. Однако стоит учесть, что весной это ведомство уже выступало с подобным заявлением, которое оказалось неправдой.

Напомним, тогда минтранс сообщил, что появление зоны досмотра на станции Калуга-1 связано с необходимостью обеспечить безопасность в связи с майскими праздниками. Однако, когда 80-летие Великой Победы отгремело, пункты досмотра никуда не делись. Тут и выяснилось, что они теперь с нами навсегда.

Посмеем предположить, что история повторится и на Калуга-2. Новогодние каникулы «уедут», а пункт досмотра останется.

