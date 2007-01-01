Госдума наградила калужских спортсменов
Наградами отмечены участники СВО, победители и призеры спортивных соревнований, а также руководители организаций, рассказал 29 декабря председатель Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев.
Почетными грамотами Комитета Госдумы РФ награждены Евгений Благих, Иван Мешков, Владимир Бицук.
Благодарственными письмами Законодательного Собрания - Надежда Клинушкина, Татьяна Шоркина, Анатолий Девушкин, Владимир Макарычев, Вера Попова, Виктор Ральцев.
Почетной грамотой министерства спорта области - Полина Талалаева.
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.