Госдума наградила калужских спортсменов
Общество

Госдума наградила калужских спортсменов

Дмитрий Ивьев
29.12, 16:38
Наградами отмечены участники СВО, победители и призеры спортивных соревнований, а также руководители организаций, рассказал 29 декабря председатель Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев.

Почетными грамотами Комитета Госдумы РФ награждены Евгений Благих, Иван Мешков, Владимир Бицук.

Благодарственными письмами Законодательного Собрания - Надежда Клинушкина, Татьяна Шоркина, Анатолий Девушкин, Владимир Макарычев, Вера Попова, Виктор Ральцев.

Почетной грамотой министерства спорта области - Полина Талалаева.

законодательное собрание
