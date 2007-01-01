Телефонные мошенники пытались обмануть губернатора Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в интервью ГТРК «Калуга» сообщил, что мог стать жертвой телефонных мошенников. Ему позвонил человек, представившийся руководителем одного из управлений Администрации президента.

По словам Шапши, звонивший действовал весьма профессионально: мошенники узнали его личный номер телефона и задали вопрос, не связанный с деньгами. В частности, они попросили помочь наладить определённые коммуникации.

В тот момент губернатор находился в Москве и был погружён в рабочую суету, поэтому сначала поверил собеседникам и согласился оказать содействие. Однако вскоре он заподозрил обман и распорядился своей приёмной связаться с администрацией, чтобы уточнить, действительно ли оттуда поступал звонок.

Как оказалось, такой просьбы из администрации никто не направлял. Более того, сотрудники администрации отметили, что губернатор стал первым, кто проверил звонок до выполнения просьбы - все остальные ранее просто докладывали о выполнении уже после разговора.

Шапша также рассказал, что номер, с которого ему позвонили, действительно принадлежал тому самому руководителю, за которого выдавали себя мошенники. Это означает, что был использован метод подмены номера. После первой попытки аферисты несколько раз перезванивали.