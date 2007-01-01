Калужанин отдал ребёнку 1,7 миллиона рублей

Судебные приставы в Козельском районе добились от неплательщика алиментов полного погашения долга - более 1,7 миллиона рублей. Главным аргументом стало ограничение его права управлять автомобилем.

Мужчина долгие годы не перечислял деньги на содержание сына, хотя по решению суда должен был отдавать четверть своих доходов ежемесячно. За всё это время он не только игнорировал обязательства, но и скрывался - его даже объявили в розыск. К зиме 2025 года, когда его сыну уже исполнилось 17 лет, долг вырос до внушительной суммы.

Приставы наложили на должника ряд ограничений - запретили выезд за границу, блокировали банковские счета, лишили права водить машину. Именно это и заставило отца задуматься. Как только он понял, что без водительских прав ему не обойтись, быстро нашёл способ рассчитаться.

Средства поступили на счёт сына в полном объёме.