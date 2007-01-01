Афиша Обнинск
Общество

В Малоярославце пока не планируют заливать каток на стадионе

Евгения Родионова
29.12, 15:50
1 231
В понедельник, 29 декабря, жительница Малоярославца оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» предложением залить каток на стадионе Маклино.

По её словам, одного катка на город мало.

— До Московской пока доберёшься, да и один каток на город это смешно! На Маклино прекрасное освещение! Детвора будет счастлива! Там и горка прекрасная, весь микрорайон там развлекается, не хватает катка. Дети хоть не будут сидеть в телефонах и компьютерах. Договоритесь как-нибудь с директором школы, пожалуйста, - написала женщина.

— Обсудили этот вопрос вместе с директором Гимназии Малоярославца, к которой относится стадион в Маклино. Пока что открытие катка не планируется, но коллеги в начале января будут обсуждать эту возможность. К вопросу обязательно подключат местную администрацию. Необходимо запланировать ресурсы для расчистки стадиона и организации заливки катка. Мы тоже постараемся повлиять на эти процессы, - прокомментировали ситуацию в Министерстве образования Калужской области.

