Калужане могут поздравить близких новогодними ИИ-открытками
МТС предлагает поздравить близких и друзей с Новым годом открыткой, созданной при помощи искусственного интеллекта, а также получить подарки.
Чтобы создать ИИ-открытку, нужно перейти на сайт проекта, загрузить фото получателя, а затем выбрать стиль изображения для генерации (аниме, видеоигры, зимняя сказка и другие) и фон. Искусственный интеллект обработает фото в выбранной стилистике и напишет текст. Пользователю останется только отправить получателю ссылку на открытку.
