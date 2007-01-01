Афиша Обнинск
Общество

Калужане могут поздравить близких новогодними ИИ-открытками

29.12, 14:00
МТС предлагает поздравить близких и друзей с Новым годом открыткой, созданной при помощи искусственного интеллекта, а также получить подарки. 

Чтобы создать ИИ-открытку, нужно перейти на сайт проекта, загрузить фото получателя, а затем выбрать стиль изображения для генерации (аниме, видеоигры, зимняя сказка и другие) и фон. Искусственный интеллект обработает фото в выбранной стилистике и напишет текст. Пользователю останется только отправить получателю ссылку на открытку.

