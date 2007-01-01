Калужский областной клинический онкологический диспансер на страже вашего здоровья

Не упустите возможность позаботиться о своем здоровье!

В поликлинике № 2 Калужского онкодиспансера на ул. Степана Разина, 1, доступны все необходимые виды обследований не только для пациентов с онкологическими диагнозами, но и для тех, кто нуждается в комплексной диагностике по любым другим медицинским показаниям.

Ранняя диагностика онкологических заболеваний

консультация онколога, в том числе вечерний прием

проверка и удаление родинок

жидкостная цитология (для выявления рака шейки матки)

УЗИ

онкомаркеры

все виды лабораторных анализов.

Все вопросы — по тел.: +7 (4842) 40-44-03.

1 января празднует свой день рождения доктор медицинских наук Вагид Абдуллаевич Эфендиев.

Поздравляем нашего коллегу и наставника, кавалера трех степеней медали Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью», доктора медицинских наук Вагида Абдуллаевича Эфендиева с юбилеем — ​85-летием!

Вагид Абдуллаевич удостоен высокого звания заслуженного врача России, отмечен государственными наградами и знаками отличия. Научные труды и публикации доктора стали важным вкладом в развитие отечественной медицины. Особенную значимость приобрели исследования по медицинским последствиям Чернобыльской катастрофы, признанные специалистами далеко за пределами нашей страны.

Вагид Абдуллаевич, Ваш самоотверженный труд на благо медицины Калужской области и всей России служит примером высочайшего профессионализма и истинного служения людям. Будьте здоровы, полны сил и энергии, сохраняйте оптимизм и бодрость духа. Пусть каждый новый день приносит радость и вдохновение!

Коллектив ГБУЗ КО «КОКОД».

Дорогие калужане!

От всей души поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством!

Наступает Новый год — ​всеми любимый и радостный праздник. Мы все ждем эти праздничные дни как время новых возможностей и достижений. Для каждого человека они наполнены добром, стремлением реализовать планы и мечты. Пусть все невзгоды останутся в прошлом году, а в новом будут только счастливые моменты и приятные воспоминания!

Не забывайте заботиться о себе и своих близких — вовремя обращайтесь за медицинской помощью, уделите время прохождению диспансеризации или профосмотра, ведь болезнь всегда лучше предупредить, чем лечить. Пусть каждый день приносит радостные события, а забота о здоровье станет основой долгой и активной жизни. Пусть Новый год войдет в ваш дом с миром, добром, согласием и будет щедрым на радость, пусть сбудутся мечты о счастье каждого из вас, а этот волшебный праздник наполнит ваши сердца теплом и радостью, а дом — ​уютом и счастьем!

Пусть 2026-й год будет для всех удачным и плодотворным, годом новых возможностей и достижений, наполненный яркими моментами и добрыми делами.

Главный врач ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер» Игорь Юрьевич Николаев.

ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер»

Кол-центр: 8 (4842) 40-33-03.

248007, г. Калуга, ул. Вишневского, 2, корп. 1-4.

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.