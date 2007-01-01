В Калужской области снизилась заболеваемость ОРВИ

За неделю, с 22 по 28 декабря, зафиксированы 13 352 обращения к врачам. ОРВИ выявлена у 13 124 калужан, грипп – у 228, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

По сравнению с предыдущим семидневным периодом заболеваемость снизилась на 11,4%.

Чаще всего гриппом болеют жители Калуги – 167 случаев. В Дзержинском районе было 24 случая, в Людиновском – 15. Также эту болезнь выявляли в Обнинске, Кировском, Перемышльском, Козельском, Юхновском и Куйбышевский районах.

Две три случаев гриппа зафиксированы у детей.

На территории области циркулирует вирус гриппа тип A (Н3N2).

В больницы попали 189 человек.