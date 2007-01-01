LEMARC дарит праздник на дороге

В четверг, 25 декабря, в ходе ежегодной совместной акции медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга», Госавтоинспекции и бренда моторных масел LEMARC Дед Мороз дарил остановленным автолюбителям моторное масло калужского производства.

Водители реагировали на неожиданный подарок с радостной благодарностью.

LEMARC уже несколько лет участвует в подобных акциях. Дарить хорошее настроение всем автолюбителям — ​это неотъемлемое стремление компании.

Масло — ​это отличный подарок

В ежегодной акции LEMARC принимает участие не впервые. И всегда водители с удивлением и нескрываемой радостью получают подарки.

Так было и на этот раз.

— Подумал, что обычная проверка документов, — ​делится калужанин Сергей.

Но вместо строгого взгляда увидел в окне улыбающееся бородатое лицо в синей шапке.

— Сначала даже не понял. Решил, что это сотрудник Госавтоинспекции в костюме для какого-то инструктажа. А он мне: с Новым годом, вот вам подарок за аккуратную езду! И протягивают канистру. Я даже растерялся.

Эта сцена повторялась десятки раз. Валентина, опытная автолюбительница, признается:

— Обычно жезл — ​знак, что что-то не так. А здесь он был как приглашение на мини-праздник. Я как раз собиралась за маслом после работы, а получила его прямо в пути, да еще с таким позитивом! Это как знак свыше — ​год начнется с хорошего обслуживания машины.

— Несколько раз видел в интернете фото этой замечательной акции, но самому никак не удавалось в нее попасть, — ​делится впечатлением автолюбитель Константин. — ​Сегодня мне повезло. Спасибо огромное и LEMARC, и «Комсомолке», и Госавтоинспекции за то, что выбрали и остановили мою машину.

Именно в этой эмоции — ​от настороженности к радостному удивлению — ​кроется главный смысл акции. Это не просто раздача сувениров. Бренд LEMARC в этой истории выступает волшебным атрибутом, материализующимся желанным продуктом в руках у сказочного персонажа.

От «что это такое?» к «давайте LEMARC!»

Но почему именно это масло стало подарком, вызывающим не вежливую, а искреннюю благодарность? Ответ — ​в стремительной трансформации, которую прошел бренд LEMARC. Его история — ​готовый сценарий для бизнес-­кейса.

Производство в индустриальном парке «Ворсино» было торжественно открыто 18 октября 2023 года. Площадки, оборудование, технологии — ​наследство французского нефтехимического гиганта. Но менеджмент, стратегия и, что важнее, ответственность стали полностью российскими. И если на первых подобных акциях пару лет назад водители с любопытством разглядывали незнакомую канистру, спрашивая: «А это кто? Надежное?», то сегодня реакция иная. «А, LEMARC! Отлично, я как раз на него перешел!» — ​такие реплики стали обычным делом.

— Мы прошли путь от настороженного «ой!» до уверенного «да!» меньше чем за полтора года, — ​комментируют в компании. — ​Это результат не агрессивного маркетинга, а последовательной работы с качеством и открытого диалога с потребителем.

https://lemarc.ru/