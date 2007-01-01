Как калужский автозавод АГР Холдинга ищет своих героев.

Знаете, что общего у инспектора ДПС и калужского автозавода? Оба имеют прямое отношение к вашей машине. И не только.

Вот вам история с намеком: под Новый год на калужских дорогах дежурили не только сотрудники Госавтоинспекции, но и представители завода АГР Холдинга в Калуге.

Эта совместная инициатива медиахолдинга «Комсомольская правда — Калуга» и Госавтоинспекции стала символичным жестом: предприятие, чья продукция выезжает на дороги, благодарило тех, кто их использует.

Водителей, которых останавливали, ждали не предписания, а подарки и поздравления. Это ли не идеальный HR-ход? Прямо на дороге показать: мы не просто машины делаем, мы о людях думаем.

А теперь — к главному. Завод в Калуге — это не просто цеха. Это точка притяжения, которая пережила второе рождение. Представьте, здесь за короткий срок восстановили производство, запустили новый российский бренд TENET и собрали уже более 70000 автомобилей. Цифры, которые говорят громче рекламы.

В 2025 году здесь стартовало производство полного цикла кроссовера TENET T7. Переводя с «промышленного» на «понятный»: теперь автомобиль рождается здесь от первого листа металла до финальной сборки. Это вам не конструктор собрать, тут нужны настоящие профи.

Губернатор Владислав Шапша уже назвал регион одним из лидеров автомобильной промышленности. Присоединяйтесь, и вы сможете с гордостью говорить: «Это мы сделали. В Калуге. В России».

Что мы предлагаем? Приключение. Шанс не просто «ходить на работу», а строить автомобили новой эпохи вместе с четырьмя тысячами таких же энтузиастов. Здесь кипит жизнь: модернизируются цеха, растет локализация, завод становится флагманом отечественного автопрома. Как шутят местные: «У нас каждый винт на счету в прямом смысле слова».

Сегодня мы с гордостью говорим не просто о запуске конвейера, а о формировании нового промышленного фундамента, в котором российские предприятия способны конкурировать по скорости, эффективности, качеству и уровню организации с признанными мировыми производствами.

Особую важность этому событию придает акцент на технологическом суверенитете. На первых серийных TENET T7 используются именно оте­чественные компоненты, а в планах — дальнейший рост локализации, привлечение новых российских поставщиков. Это прямой вклад в обеспечение независимости страны в критически важной отрасли.

— Наш регион остается одним из флагманов автомобильной ­промышленности Рос­­сии, — заявил губернатор Владислав Шапша по случаю запуска. — Это сигнал всей стране: у нас есть и кадры, и инфраструктура, и воля, чтобы создавать автомобили здесь, в Калуге.

Предприятие, прочно вошедшее в отлаженную структуру холдинга, демонстрирует уверенность в завтрашнем дне.

Дорога к заводу ждет своих героев. Приезжайте на завод, будем строить будущее вместе!

