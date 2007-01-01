Афиша Обнинск
Общество

В Калуге «Тойоту» арестовали за долги по алиментам и штрафам

Дмитрий Ивьев
29.12, 10:27
Судебные приставы в Калужской области нашли и арестовали иномарку местного жителя, который долго не платил алименты на своего 11-летнего сына и игнорировал штрафы за нарушения ПДД и неправильную парковку.

Мужчина из Ферзиковского района должен был выплачивать алименты и погасить долг по 19 различным судебным решениям. К началу зимы 2025 года его задолженность выросла до 196 тысяч рублей - из них 179 тысяч -алименты и ещё 17 тысяч - штрафы.

Приставы неоднократно пытались повлиять на неплательщика: запретили ему регистрировать машину, ограничили выезд за границу и предупреждали об ответственности. Но должник так и не вышел на связь, а его «Тойота» пропала из поля зрения - её местонахождение долгое время оставалось неизвестным.

Тогда приставы объявили автомобиль в розыск. Недавно машину обнаружили в Калуге и сразу же арестовали. Если мужчина в ближайшее время не погасит долг, иномарку продадут на торгах, а вырученные деньги пойдут на погашение задолженности.

