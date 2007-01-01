Афиша Обнинск
В Калуге объяснили порядок получения жилья многодетными семьями
Общество

В Калуге объяснили порядок получения жилья многодетными семьями

Евгения Родионова
26.12, 18:15
В пятницу, 26 декабря, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте» с вопросом по получению жилья.

По её словам, очередь на получение сертификата не продвигается.

— Есть программа помощи многодетными. Стою на очереди на жилье с 2023 года, просила выдать по соцнайму квартиру, так, как очередь для получения сертификата не продвигается - везде отказ. Видимо жилья не дождёмся, - написала женщина.

Министерство труда и социальной защиты Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Вопрос предоставления жилого помещения по договору социального найма находится в компетенции органа местного самоуправления. Социальная выплата назначается в рамках установленных правил при соблюдении прав и законных интересов многодетных семей, стоящих в сводном списке в порядке очередности, по мере поступления средств из областного бюджета на данные цели.

