Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Спрос на облачные сервисы в Калужской области за год вырос в два раза
Новость дня Общество

Спрос на облачные сервисы в Калужской области за год вырос в два раза

Дмитрий Ивьев
26.12, 16:51
0 186
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

MWS Cloud, входящая в группу компания МТС, проанализировала спрос на облачные сервисы в Калужской области. По данным компании, их потребление в регионе за год выросло более чем в два раза. А число предприятий, пользующихся облачными услугами увеличилось на треть. Более всего вырос спрос на объектное хранилище.

Чаще всего компании в регионе размещают данные в объектном хранилище и пользуются резервным копированием в облаке MWS Cloud.

Более всего в регионе вросло потребление объектного хранилища – более чем в 2 раза. На втором месте расположилось резервное копирование. Его потребление в облаке в регионе увеличилось в 1,2 раза.

Чаще всего облачными сервисами в центральном федеральном округе пользуются компании из сферы ИТ и ритейла, далее идут представители обрабатывающего производства, девелоперы и научно-технические организации.

Сильнее всего спрос на облака вырос в сфере культуры и спорта – более чем в 1,9 раза, далее идет гостиничный и ресторанный бизнес – прирост в 1,6 раза, энергетические компании – в 1,6 раза, образовательные и финансовые организации.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6IlZQck9WQmw1T1VIa21oVHQzbFlBaEE9PSIsInZhbHVlIjoiaXVoSnU5TFBFSk5LQkR2aGFXa2h4NFpkQnZVaUg5U0ZsaVRKclhYWE1CallaMjJraUs3LzRYWlpiS05RSjhvbnVCYU9GUjNBcXFuNmY1RFpCamVBUkpjSXBNK3pDSkhKMFdxNzc4d2drSm9VL0lrWUVrSE9ra2dTemRoV1lqL2lBVGxZSlZMd2hMY1lGamIrS3lpU0hYbjU5ZnhhVWJKN25ILzNDSXZEOSt4NGtVVXVIUEdhU1ErcFJQcnRVTFpMbXJMZ0IrOC9ScHg1VmsvekpaMW43RDVSaXl0RzltNTUxUFF6Q3haT28vTFN6Y2hjc3hQSlR2VGFzenJ4YU5OMWIzRmdIc2piTE5RSUo5NjZCTkY5SWVEUjhYNmZtSVRiSjgvTVVMZTcyOVd5RC9tYUFlQmJPWVJYYzdRZFdwTDlZN2NSUTVoKzFPb0JxaGNDZHJCdlRCdTd1bDJkMXVYb3dMYnhRTjQ0UU0xalY0Z3l0RXVQQUtyc0RRV2VxK21MbDBBQStVUTRQc2hRaFY1dTBkNWQwK1BnVHNNeFdHR0tBUmY2Z0xPUEM2OXk3MDBFRUM5QTVJQzhxeVl5WUUxZCIsIm1hYyI6ImVlMzg0OTcwY2MxZjQ2MzNkY2E0NjdmNTQ4YTI1OGZjZDE2ZjBkMzkwOTFkMGI4NDM4MzZmMjcxNzhlNmE1MTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImtuOGVCV1ltYVR1Nlh2K2ZjRjBLd1E9PSIsInZhbHVlIjoiclZmR2dzajlCbml1SndsZ3lIenU2eFlKUnZqV1QzaWZ2TFFJR1I0YUkvYzcrRlJFOVQ1RWllTU90WnRBVVh1aTh6WDRUYWpCK2dGb1lMWndvdGROU2pOTGxjRnV4NzE4NVNmc05hY2RjcWsyM2R4QXZSWS9oOCttN01TWjVGekgvWkdmYzJUQzMxNGJjd09OeDIrdEVjUlJETS9lWlFENWVqZ2dqOWJJd3Z2SWhLZGkxV096N3A0Njg2ZmtFS2NSY012RzdYNjU1QXhYenBjcVN1ME1vUnROQTY2YzBKWDM2MmVKWUtYOHcvTWhEU1VHMnBMeVR0cEU5VG9VdFA3dWVqWjAzamhMYmdnK29telFvMUUxUkgwb3poaUY0WXdwL1ZBQjhaM2V4ZG5ISnVOQndTeUNId0VDdS9rZGV3QzZPWkVrM080ZFZIMnRQWHBNME9xNFRLNURnbkY3aEpRcjVUbTNTeXluV0x2U3hNOUNWckYvRkJqcXZMU1F6aVluNThaRTNMZVVycXE2TUt6UEovekFuZFFzYXN1R1lwS0I4NUxhWk8xSldmclpBamJUSHZ5R0VLa1l3OXQ4TG55WjZDeFpYZXRBL1l4S1NvaWRBUkNiMG1hWG5ZSWFsaEJFU3AwQ0FsV3UyR1Z3Q0pocTVPMm5CcGNFNk90Z3lleVFoYXB1TGk4SkowZmUzYUY0WTVaaVRlWUVicFpBRXJkTnZEVzdtb05lM3NhRVlVbnoxc2FxT1pLNVY3eWZwSzRrUERmZG0zalNXaU1mVG83NnJmaGpTZ1hIYXZtRlJtaHk2Y1VDenNENkZYSktmcEp6WXRDUzhVMytMYXBLSloxNyIsIm1hYyI6ImFmY2UyM2U1ODcwNzI5OTQ4NTZlNjg5MjY2ZDE4MzI3ODkzMzcwY2U1ZTlmMzlkZGQ4YmRiOTg3NDgwZGE1NWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+