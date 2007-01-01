Спрос на облачные сервисы в Калужской области за год вырос в два раза

MWS Cloud, входящая в группу компания МТС, проанализировала спрос на облачные сервисы в Калужской области. По данным компании, их потребление в регионе за год выросло более чем в два раза. А число предприятий, пользующихся облачными услугами увеличилось на треть. Более всего вырос спрос на объектное хранилище.

Чаще всего компании в регионе размещают данные в объектном хранилище и пользуются резервным копированием в облаке MWS Cloud.

Более всего в регионе вросло потребление объектного хранилища – более чем в 2 раза. На втором месте расположилось резервное копирование. Его потребление в облаке в регионе увеличилось в 1,2 раза.

Чаще всего облачными сервисами в центральном федеральном округе пользуются компании из сферы ИТ и ритейла, далее идут представители обрабатывающего производства, девелоперы и научно-технические организации.

Сильнее всего спрос на облака вырос в сфере культуры и спорта – более чем в 1,9 раза, далее идет гостиничный и ресторанный бизнес – прирост в 1,6 раза, энергетические компании – в 1,6 раза, образовательные и финансовые организации.