В Калуге выпала недельная норма осадков
Снегопады 25-26 декабря прокомментировала известный калужский метеоролог Татьяна Инкина.
- На территории Калужской области выпало до 10 мм осадков, - отметила она. - Это почти четверть от месячной нормы. В результате снегопада высота снежного покрова в Калуге и на севере области увеличилась до 8-10 см, на юге и западе - до 6-8 см. Это всего лишь половина от нормы климата для конца декабря.
Также за сутки температура воздуха в Калуге повысилась от минус 10 до нуля градусов. По прогнозу ГМЦ России на предновогодней неделе ожидается морозная погода, снежок будет подсыпать. Но солнце спрячется за облаками.
