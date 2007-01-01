В Калуге выпала недельная норма осадков

Снегопады 25-26 декабря прокомментировала известный калужский метеоролог Татьяна Инкина.

- На территории Калужской области выпало до 10 мм осадков, - отметила она. - Это почти четверть от месячной нормы. В результате снегопада высота снежного покрова в Калуге и на севере области увеличилась до 8-10 см, на юге и западе - до 6-8 см. Это всего лишь половина от нормы климата для конца декабря.

Также за сутки температура воздуха в Калуге повысилась от минус 10 до нуля градусов. По прогнозу ГМЦ России на предновогодней неделе ожидается морозная погода, снежок будет подсыпать. Но солнце спрячется за облаками.