В Калужской области стартовала благотворительная акция «Мечты невидимых стариков»

Уже в третий раз в регионе проходит добрая инициатива, которая помогает пожилым людям из Калуги, Малоярославца, Кирова и Ферзиковского района увидеть, что о них не забыли. Организаторы акции «Мечты невидимых стариков» собрали реальные пожелания бабушек и дедушек - не подарки «на авось», а именно то, что им нужно для жизни, здоровья и небольшой радости.

Среди просьб - тёплые пледы, комплекты постельного белья, подушки, одеяла, халаты и тапочки. Многим необходима бытовая техника: электрические чайники, термопоты, микроволновки, наборы кастрюль и даже небулайзеры для лечения. Есть и необычные запросы: торт, газовые баллоны, наушники для телевизора - чтобы не мешать соседям, и даже 12 сарафанов для участниц народного хора старше 75 лет.

Первый подарок уже найден: Марина Киреева дарит электрический чайник. Организаторы приглашают присоединиться - как от коллектива, так и индивидуально.

