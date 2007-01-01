Чистая вода – в каждый дом

Какие задачи решал «Калугаоблводоканал» в 2025 году и что ждет жителей области в 2026-м — об этом в эксклюзивном интервью рассказал генеральный директор Юрий Петрушин.

В частности, разговор шел о новых станциях очистки воды, замене изношенных сетей, борьбе с авариями, о планах и перспективах развития предприятия.

Три ключевых достижения

— Юрий Николаевич, по итогам прошедшего года, какие три главных достижения предприятия Вы выделили бы?

— Наша основная работа — ​это очистка питьевой и сточной воды, а также строительство и ремонт сетей. И если говорить о конкретных, осязаемых результатах, то я бы отметил три направления.

Первое и самое важное: мы построили и запустили трехсотую станцию очистки воды собственной разработки. Она была спроектирована и собрана на нашей территории, мы получили на нее все необходимые сертификаты. Эта станция уже работает в Бабынинском районе, в деревне Кумовское. Такая станция рассчитана на долгий срок службы, минимум на 25 лет.

Второе достижение — ​ввод в эксплуатацию крупных очистных сооружений в двух населенных пунктах: в Ермолино и Кирове. Это серьезные классические комплексы, которые значительно улучшают экологическую ситуацию в этих районах.

И третье: мы установили три блочно-модульных комплекса очистки канализационных стоков собственного производства с названием «Угра» в Ульяновском, Козельском и Дзержинском районах. Четыре года назад мы разработали собственный проект и получили сертификат на подобные малые очистные сооружения для населенных пунктов с численностью до 500 человек. Это очень актуально для региона, где с такими объектами всегда была большая проблема.

Больше станций и замена сетей

— Раз уж заговорили об очистке воды, каковы планы на следующий год в этом направлении?

— В 2026 году мы планируем установить, как минимум еще три комплекта малых очистных сооружений в разных населенных пунктах. Что касается станций обезжелезивания и очистки питьевой воды, то здесь объем работ еще больше: предварительно набралось 25-30 населенных пунктов, где они необходимы.

— Другой важнейший фронт работ — ​изношенные сети. Сколько километров удалось заменить в 2025 году и что планируется в следующем?

— Ежегодно мы строим и меняем около 50 километров водопроводных и канализационных сетей по всей области. В Калуге, например, за последние шесть лет максимальный объем замены достигал 30 км в год, в среднем выходит около 20 км. Это дает реальный результат: наш технический отдел фиксирует, что аварийность на сетях снизилась в разы.

План на 2026 год остается столь же амбициозным: ​снова около 50 км. При таком темпе на полную замену ветхого фонда, к сожалению, уйдет еще лет 15.

— Сколько в среднем за год поступает заявок на подключение к сетям? Какова процедура?

— В 2025 году мы выдали 75 технических условий на подключение крупных объектов — ​это многоэтажные дома или производства. Что касается частных домовладений, то в этом году мы заключили около 500 договоров на их подключение. Это и новое строительство, и дома, которые раньше не имели центрального водоснабжения и водоотведения.

До 150 000 обращений в год

— Аварийная служба — ​на передовой, и на нее часто поступают нарекания. Как она устроена?

— Центрально-диспетчерская служба предприятия работает круглосуточно и без выходных. Объем обращений огромен: в год мы принимаем около 120-150 тысяч звонков, в сутки это в среднем 300-400 обращений, а в пиковые периоды — ​до 500. Заявка поступает диспетчеру, который направляет на место оперативную аварийную бригаду. Задача — ​оценить масштаб. Если заявок несколько, бригада выезжает на самую серьезную, где есть угроза подтопления или потери давления. Незначительные утечки ставятся в план и устраняются в течение нескольких дней.

Контроль по 95 параметрам

— Вопрос качества питьевой воды всегда на повестке. Как вы его контролируете?

— У нас есть собственная аккредитованная лаборатория, одна из немногих в области, способная проводить анализы по 95 параметрам. Мы ведем постоянный плановый контроль на всех этапах — ​от скважины до потребителя.

— Многие жалуются на накипь…

— И зря! Чистый чайник не показатель хорошей воды. Если в воде нет необходимых солей (кальция, магния и др.), она становится подобна дистиллированной или, как иногда говорят, «мертвой» и не приносит никакой пользы для нашего организма. Накипь — ​следствие их наличия, вопрос лишь в концентрации.

— Есть еще проблема с засорами…

— Главный враг нашей канализационной системы сегодня — ​это посторонние предметы, и в первую очередь — ​влажные салфетки и тряпки. Они не растворяются, как туалетная бумага, а сбиваются в плотные комья. Это приводит к засорам в коллекторах, выходу из строя дорогостоящего оборудования и, как следствие, подтоплениям в первую очередь подвалов в домах и жилых помещений на первых этажах.

Мы вынуждены устанавливать на станциях дополнительные механические решетки-уловители, а наши каналопромывочные машины постоянно работают в режиме прочистки. Но решение проблемы — ​в руках населения. Нужно понимать: бросая салфетку в унитаз, вы вредите не абстрактному «водоканалу», а прежде всего своим соседям и городской ­инфраструктуре.

— Что пожелаете калужанам в Новый год?

— В новом году желаю нам всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и мудрости для решения новых амбициозных задач. Пусть наши проекты реализуются успешно, технологии становятся более эффективными, а команда — ​еще более сплоченной.

Пусть в каждом доме нашей области всегда будут свет, тепло, а в кранах — ​чистая и свежая вода. Пусть новый год принесет нам стабильность, уверенность в завтрашнем дне и новые профессиональные достижения!