Фундамент будущего
ООО «Полигон ЖБЦ» уже почти 30 лет создает основу — в прямом смысле слова — для сотен зданий и сооружений региона.
Фундаментные блоки, сваи, колодезные кольца, лестницы — это лишь часть ассортимента, который знает любой местный строитель.
Но завод не просто производит. Он живет, развивается и, что важнее всего, думает о завтрашнем дне. Об итогах 2025-го для этого предприятия рассказываем подробно.
От карьера до стройки века
История ООО «Полигон ЖБЦ» — это история адаптации и стратегического чутья. Основанное в 1997 году как предприятие по добыче полезных ископаемых, оно вовремя уловило тренды стремительно меняющегося строительного рынка.
Сегодня это стабильный производитель широкой номенклатуры железобетонных изделий и товарного бетона, на предприятии трудятся более ста человек. Их продукция — это не просто товар. Это стены школ в микрорайонах Веснушки, Правобережье, Кубяка и Байконур, здания в Медыни и Кондрово. Это сваи, на которых стоит наш Калужский ТЮЗ, жилые дома в микрорайонах Дубрава и Тайфун и другие здания.
Однако главный объект гордости сейчас не только текущие проекты, но и будущие. Предприятие переживает период масштабной трансформации.
— Сейчас уже тесновато на наших производственных площадях, поэтому мы выкупили часть территории бывшего завода СДВ и там строим новые цеха, — рассказывает генеральный директор предприятия Владимир Александрович Макаричев. — Часть производственных площадей уже освоены, остальные пока еще в стадии строительства. Это не просто переезд. Это закладка фундамента для технологического рывка.
— Мы к этому потихонечку идем, поставили для этого уже бетонный узел своими силами, — поясняет заместитель генерального директора Иветта Грантовна Самохатка. — Сейчас мы самостоятельно делаем железобетонные колонны для продолжения строительства зданий цеха.
Парадокс и сила предприятия в том, что для строительства новых цехов оно использует собственную продукцию.
Новый цех — это около 8 тысяч квадратных метров будущего. Его освоение откроет не только новые технологические горизонты, но и создаст десятки рабочих мест. И здесь на первый план выходит философия предприятия, где люди — главный актив.
Коллектив как династия и опора
На ООО «Полигон ЖБЦ» уникальный показатель — около 80% сотрудников работают здесь более десяти лет. Это костяк, сформировавшийся в бурные 2000-е и прошедший через все кризисы. Здесь гордятся трудовыми династиями. Стабильность — не пустое слово, а ежедневная практика, которую культивирует руководство.
— У нас стабильная и достойная заработная плата, — подчеркивает Владимир Александрович Макаричев. — Дополнительно оплачивается медицинское обслуживание, на предприятии ежемесячно производятся выплаты работникам, имеющим детей в возрасте до 7 лет. Постоянны и выплаты премий к отпуску, ко Дню строителя, под Новый год.
Год испытаний и ответственности
2025 год, по словам Иветты Грантовны Самохатка, был сложным, но завершается достойно. Предприятие загружено работой на социально значимых объектах: строительство долгожданной школы во Мстихино, детского сада на Правобережье в Калуге, планы по школе в Грабцево. География поставок широка: от Калуги до высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург, от Калуги до Тулы, Брянска и новых территорий — ЛНР, ДНР.
Особый, неафишируемый ранее фронт работы — выполнение оборонного заказа.
— Мы очень много за этот год сделали, правда. Наши изделия идут для защиты в первую очередь, — отмечает представитель предприятия.
Помощь участникам специальной военной операции — это не разовая акция, а система. Четверо работников завода ушли в зону СВО, и предприятие постоянно их курирует, помогая и им, и их семьям деньгами, подарками, поддержкой.
— Наше предприятие более 3 лет помогает г. Первомайску и г. Золотому в ЛНР, — делится Владимир Александрович Макаричев.
А планы на будущее звучат по-рабочему амбициозно: «В следующем году хотелось бы много работать, очень много, потому что мы все такие трудоголики. Нам это нравится, мы это любим, у нас коллектив такой слаженный».
ООО «Полигон ЖБЦ» — это не просто завод. Это организм, где производственный рост неразрывно связан с человеческим, где строят цеха из своих же свай и колонн, где верность сотрудников отвечает верности руководства, где помнят о социальной ответственности и перед собственным коллективом, и перед страной.
В сложные времена предприятие молча, но уверенно заливает новый, более мощный фундамент для города, для отрасли и для себя самого.
Их сила — в монолитном единстве людей, целей и бетона. И этот рецепт, проверенный временем, оказывается прочнее любых экономических штормов.
ООО «Полигон ЖБЦ»
г. Калуга, ул. Московская, 290
8 (4842) 55-97-18, 50-60-35
e-mail: ooo_poligon@inbox.ru
