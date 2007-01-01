Фундамент будущего

ООО «Полигон ЖБЦ» уже почти 30 лет создает основу — ​в прямом смысле слова — ​для сотен зданий и сооружений региона.

Фундаментные блоки, сваи, колодезные кольца, лестницы — ​это лишь часть ассортимента, который знает любой местный строитель.

Но завод не просто производит. Он живет, развивается и, что важнее всего, думает о завтрашнем дне. Об итогах 2025-го для этого предприятия рассказываем подробно.

От карьера до стройки века

История ООО «Полигон ЖБЦ» — ​это история адаптации и стратегического чутья. Основанное в 1997 году как предприятие по добыче полезных ископаемых, оно вовремя уловило тренды стремительно меняющегося строительного рынка.

Сегодня это ​стабильный производитель широкой номенклатуры железобетонных изделий и товарного бетона, на предприятии трудятся более ста человек. Их продукция — ​это не просто товар. Это стены школ в микрорайонах Веснушки, Правобережье, Кубяка и Байконур, здания в Медыни и Кондрово. Это сваи, на которых стоит наш Калужский ТЮЗ, жилые дома в микрорайонах Дубрава и Тайфун и другие здания.

Однако главный объект гордости сейчас ​не только текущие проекты, но и будущие. Предприятие переживает период масштабной трансформации.

— Сейчас уже тесновато на наших производственных площадях, поэтому мы выкупили часть территории бывшего завода СДВ и там строим новые цеха, — ​рассказывает генеральный директор предприятия Владимир Александрович Макаричев. — ​Часть производственных площадей уже освоены, остальные пока еще в стадии строительства. Это не просто переезд. Это ​закладка фундамента для технологического рывка.

— Мы к этому потихонечку идем, поставили для этого уже бетонный узел своими силами, — ​поясняет заместитель генерального директора Иветта Грантовна Самохатка. — ​Сейчас мы самостоятельно делаем железобетонные колонны для продолжения строительства зданий цеха.

Парадокс и сила предприятия в том, что для строительства новых цехов оно использует собственную продукцию.

Новый цех — ​это около 8 тысяч квадратных метров будущего. Его освоение откроет не только новые технологические горизонты, но и создаст десятки рабочих мест. И здесь на первый план выходит философия предприятия, где люди — ​главный актив.

Коллектив как династия и опора

На ООО «Полигон ЖБЦ» уникальный показатель — ​около 80% сотрудников работают здесь более десяти лет. Это костяк, сформировавшийся в бурные 2000-е и прошедший через все кризисы. Здесь гордятся трудовыми династиями. Стабильность — ​не пустое слово, а ежедневная практика, которую культивирует руководство.

— У нас стабильная и достойная заработная плата, — ​подчеркивает Владимир Александрович Макаричев. — ​Дополнительно оплачивается медицинское обслуживание, на предприятии ежемесячно производятся выплаты работникам, имеющим детей в возрасте до 7 лет. Постоянны и выплаты премий к отпуску, ко Дню строителя, под Новый год.

Год испытаний и ответственности

2025 год, по словам Иветты Грантовны Самохатка, был сложным, но завершается достойно. Предприятие загружено работой на социально значимых объектах: строительство долгожданной школы во Мстихино, детского сада на Правобережье в Калуге, планы по школе в Грабцево. География поставок широка: от Калуги до высокоскоростной магистрали Москва — ​Санкт-Петербург, от Калуги до Тулы, Брянска и новых территорий — ЛНР, ДНР.

Особый, неафишируемый ранее фронт работы — ​выполнение оборонного заказа.

— ​Мы очень много за этот год сделали, правда. Наши изделия идут для защиты в первую очередь, — ​отмечает представитель предприятия.

Помощь участникам специальной военной операции — ​это не разовая акция, а система. ­Четверо работников завода ушли в зону СВО, и предприятие постоянно их курирует, помогая и им, и их семьям деньгами, подарками, поддержкой.

— Наше предприятие более 3 лет помогает г. Первомайску и г. Золотому в ЛНР, — ​делится Владимир Александрович Макаричев.

А планы на будущее звучат по-рабочему амбициозно: «В следующем году хотелось бы много работать, очень много, потому что мы все такие трудоголики. Нам это нравится, мы это любим, у нас коллектив такой слаженный».

ООО «Полигон ЖБЦ» — ​это не просто завод. Это организм, где производственный рост неразрывно связан с человеческим, где строят цеха из своих же свай и колонн, где верность сотрудников отвечает верности руководства, где помнят о социальной ответственности ​и перед собственным коллективом, и перед страной.

В сложные времена предприятие молча, но уверенно заливает новый, более мощный фундамент ​для города, для отрасли и для себя самого.

Их сила — ​в монолитном единстве людей, целей и бетона. И этот рецепт, проверенный ­временем, оказывается прочнее любых экономических штормов.

ООО «Полигон ЖБЦ»

г. Калуга, ул. Московская, 290

8 (4842) 55-97-18, 50-60-35

e-mail: ooo_poligon@inbox.ru

poligon-kaluga.ru