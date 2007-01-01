Кировчанина будут судить за взятку лесничему

В пятницу, 26 декабря, Кировская межрайонная прокуратура сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя.

По данным прокуратуры, его обвиняют в даче взятки должностному лицу.

— В период с октября 2022 года по июнь 2024 года участковый лесничий ГКУ КО «Людиновское лесничество», умышленно внёс недостоверные сведения в документацию о материально-денежной оценке одной из лесосек. Из-за этого её выставили на торги по заниженной стоимости. За это обвиняемый лично передал должностному лицу лесничества взятку в размере 20 тысяч рублей, - пояснили в ведомстве.

Если его признают виновным, он может получить наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.