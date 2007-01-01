Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Кировчанина будут судить за взятку лесничему
Общество

Кировчанина будут судить за взятку лесничему

Евгения Родионова
26.12, 13:48
0 283
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 26 декабря, Кировская межрайонная прокуратура сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя.

По данным прокуратуры, его обвиняют в даче взятки должностному лицу.

— В период с октября 2022 года по июнь 2024 года участковый лесничий ГКУ КО «Людиновское лесничество», умышленно внёс недостоверные сведения в документацию о материально-денежной оценке одной из лесосек. Из-за этого её выставили на торги по заниженной стоимости. За это обвиняемый лично передал должностному лицу лесничества взятку в размере 20 тысяч рублей, - пояснили в ведомстве.

Если его признают виновным, он может получить наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InUvTVFaMHZ1UWF6MmVlUkxBMjVQVFE9PSIsInZhbHVlIjoic2g5WHBYTHoxYzNTSFJDc1BRd2ZvelozR0lKcncwOEJobHdsWUcveStzdzhrczlnczhPTDRSemMvOG5GRk90Z1JCa1BFTmxwZnJITHFBQVZBa1hwZ3JkUkdlUlVrR0VZY3pSMVlFSGNVOUNncG9mcDRDY09iaVdCT3VuOXRPakV6MFBWMVIzTzRhUjJON242MXlVOWdweENhcnVLZ0NsSkR4VTFWVUl3Z3RQNHo2eVM0V2J3Tmp4THM2aUdEUndTQUJva1hUR0VhMC9pMVVmTjBXVnV6KzZsa2VZeDdEVElvdndkZnZDZERNQ1dneFZEZUczY3lIR3VQSWlEWi85MGt1bWM3ZlpNSG5DS0JhQkRBdXhTTko4YnA5NURUUmxvd2hIdkhON2pZRW1UUEE5SFFXVVhtOWdtdnVQYk9mVVU2Q0FJc2lobUdDTkJ4QVBEQXNQMDlUdGszUWJLamhiQkFrWklxQUhDL0k2L1JzaFgyZThpSDFJWVFsQ1BuaDBvdGdBVUJYclo3Z0laeUEvRThNbm1Ybi9RaTVKZkZib2cvYjFRTHZwOVk3S21DaGVrVk9OaE11UUwxa1RGQjcxdyIsIm1hYyI6ImQwMGY2Y2I3MmQ2MTNlZjNjMDQyMGE4Mzk1ZWEyZTliYjU2OTE0NDhkMmFiYzJjYjRjODRlOTc1M2QxYjI5MzYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InFEcFFHdVVlbzN4VVZGYXdLU1l5dXc9PSIsInZhbHVlIjoiS1RlekROeEc4ODNjUUhzbDMzZkx3SzN6UlBoSWlKZjVod21ldG9wSEc4NithR1ZTd3k0Y21IRitWbk40WFpoWVkreEp6TjFHdVhJWkZybWZZd3pOYkJqaGU2WlIwTWhmZllxM3ZMOUxqSjZib3BEQmp3SzlvNW9HNkVVK1dIZjUzN2gzYmRVaFRXZGYySjYvSlVTZjdPKy9SSjFoQkpGeDM3QUc2bE5nTUdxMFkyNHNUbGdaZyt0a2Y5anRVYnFRNCtzOVFNOUhXVG44QUZlV0VjVlQ2alJWakFNWk9ucFdhcGxTK1d3cDJSa2Y2QkNzR2Q4eHVRSU5kYzViMEF4U2F5Zi84dnVpSnR2K3dNdnlEV0IxT0RqalJ6c2FlZGZRM29CcnpId0ZvZDdVWlYyZm1keTRDdmNoMFRKemp0emxKTnVybjhqMjFPRFZNUFRUQzBwYklaWjA3WUF4VzRkUEI1cUFDRzBjSnNxOGdiUHp1cG1wZDMyVnhtVHZ1VnBjNFVJUW8yUFJoSFhWYUdwMUdKcHoySnJlL0JBUUFDUktCU3MzV2E2MTRYazF5Tkc4Mk0zWkNySVhpN2MyS3Z3dWZvd0J4bVRwaTh3TGlNUWVBWVh6aGs5a0d1YjA0WGpyMTQ3VFBLRGVTbUxoUmJCWldTRm1QSFJjZEVseDJVbnBPSzlGdUpJMk4yOGRIQUUvcmlHV1V4VHB0NVFXYmVGcFFOSzNrTHBJY25CTEZmd3MzRWV0VWxGQ1VhaUgwYk1yRHgxRUtiRjBvOWRjQ0x6OTRPRnBKcjdhWWloMTZYVTV2K08yYTdNQTg3aWxPWG8vY2pNRVpqTWFHdk9uaDhVTSIsIm1hYyI6ImJmZDNhZjNkMTNmNDU2YzJiYmUxZDRlN2M4ZDFmMmZiYjUzYzg1NDBmYmIwNWFiZTEzN2ZiMzgxNDc0MDBkY2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+