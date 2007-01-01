В Калуге наградили родственников погибших героев СВО

Торжественная встреча, которую организовало калужское «Боевое братство», состоялась во вторник, 23 декабря

Сергей Болтунов

На встречу пришли родные и близкие 55-ти погибших военнослужащих из Калуги. Их приветствовали руководители «Боевого братства», воины-афганцы, участники КТО на Северном Кавказе и бойцы СВО.

Учителя и учащиеся средней школы № 31 подготовили для участников гостей литературно-музыкальную композицию «Гордимся и помним!».

Кульминацией стало вручение памятных знаков «Семье погибшего защитника Отечества» с удостоверениями, подписанными председателем Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Героем Советского Союза Борисом Громовым.

Здесь же состоялась премьера видеоальбома, посвященного памяти калужских героев. Как пояснил представитель студии «Дружная команда» Павел Козлов, это уже второй проект подобного формата. Аналогичный альбом студия представила в 2022 году на Фестивале пограничной песни в Калуге.