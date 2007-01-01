Афиша Обнинск
Главная Новости Общество В Калужской области чиновник получил штраф за долгий ответ на обращение
Общество

В Калужской области чиновник получил штраф за долгий ответ на обращение

Евгения Родионова
26.12, 12:18
0 398
В пятницу, 26 декабря, прокуратура Ферзиковского района сообщила о проведении проверки исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

По данным ведомства, представитель администрации нарушил порядок рассмотрения обращения гражданина.

— В администрацию сельского поселения «Деревня Аристово» Ферзиковского района поступило обращение местной жительницы по вопросу проведения дорожных работ на территории населенного пункта. Обращение не рассмотрели в 30-дневный срок, - уточнили в прокуратуре.

Прокуратура района возбудила административное правонарушение в отношении должностного лица администрации сельского поселения.

Ему назначили наказание в виде штраф в размере пяти тысяч рублей. Ответ заявителю дан.

18+