В Калужской области экс-руководителя оштрафовали за нарушения при оформлении банкротства
В пятницу, 26 декабря, прокуратура Жуковского района сообщила о проведении проверки соблюдения законодательства о банкротстве.
— Бывший генеральный директор организации не передал документы арбитражному управляющему, необходимые для процедуры банкротства, - уточнили в ведомстве.
Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении.
Бывшего директора привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.
