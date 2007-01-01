Афиша Обнинск
Общество

В Калужской области экс-руководителя оштрафовали за нарушения при оформлении банкротства

Евгения Родионова
26.12, 10:53
В пятницу, 26 декабря, прокуратура Жуковского района сообщила о проведении проверки соблюдения законодательства о банкротстве.

— Бывший генеральный директор организации не передал документы арбитражному управляющему, необходимые для процедуры банкротства, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении.

Бывшего директора привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.

