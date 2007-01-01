Афиша Обнинск
Главная Новости Общество Что творится в Калуге после сильного снегопада
Новость дня Общество

Что творится в Калуге после сильного снегопада

Дмитрий Ивьев
26.12, 08:56
2 1417
Город замело в ночь на пятницу, 26 декабря.

Калужские улицы покрылись 10-сантиметровым слоем снега.

В центральной части города по состоянию на 8 утра дороги были расчищены, но на тротуарах не везде удавалось пройти. Снежные отвалы мешают пешеходам на переходах и остановках.

На нескольких дорогах наблюдаются заторы. Авария перекрыла дорогу из Турынино, стоят Правый берег в сторону центра, дорога между Анненками и Силикатным, улицы Московская, Ленина, Набережная.

По данным синоптиков, снег с дождём продолжатся днём в пятницу. Снегопады также стоят в прогнозе на 29-30 декабря и 2-4 января.

Пробки на 8:30 утра 26 декабря.
Пробки на 8:30 утра 26 декабря.

