Есть чем гордиться

Подходит к концу очередной год, принесший новые достижения и немалые изменения в области здравоохранения. Не исключение и сфера стоматологических услуг. За прошедший год реализовано много важных проектов, внедрены новые современные методики лечения, немало сделано для обеспечения качественного обслуживания населения, значительно увеличились объемы медицинской помощи в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Расскажем подробнее о ключевых событиях прошедшего года, поделимся статистическими показателями и обсудим результаты социально значимых инициатив, направленных на повышение доступности качественной стоматологической помощи.

Калужская областная клиническая стоматология сегодня — динамично развивающееся учреждение, областной стоматологический центр, имеющий все необходимое для качественного оказания стоматологической помощи в соответствии с мировыми стандартами.

На сегодняшний день команда поликлиники — это прежде всего 112 врачей терапевтического, хирургического, ортопедического, ортодонтического и физиотерапевтического профилей.

— В этом году к нашему коллективу присоединились 22 врача — как опытных, так и начинающих специалиста из разных регионов России. Отмечу, что только 55% принятых докторов — жители Калужской области. К нам приехали врачи из Московской, Брянской, Смоленской областей, из Ставропольского края, Республик Татарстан и Беларусь, — рассказал нам заслуженный врач РФ, главный врач поликлиники Владимир Сергеевич Цуканов.

Не секрет, что вопрос кадрового обеспечения сегодня один из наиболее острых для государственной системы здравоохранения. Как удается в таких условиях привлекать в наш регион молодых врачей?

— Мы ведем плановую, регулярную работу по привлечению специалистов и сохранению кадрового потенциала. Ежегодно наша команда посещает ведущие медицинские вузы центрального региона России. Мы рассказываем выпускникам и ординаторам о регионе, предоставляемом пакете льгот и, конечно, об условиях работы у нас: современных материально­-технической базе, материалах и применяемых методиках, возможностях профессионального развития, условиях оплаты труда. Однако ключевым привлекающим фактором помимо современного оснащения для молодежи является наша система наставничества.

Это наиболее эффективный способ погружения в любую область знаний и умений. Не стоит и говорить, как важно наставничество для медицинской деятельности. Опытные врачи помогают начинающим докторам делать первые шаги в профессии.

Калужская областная стоматология является также базой для прохождения клинической ординатуры. На сегодняшний день здесь проходят обучение 11 докторов из медицинского университета им. Н.И. Пирогова, РУДН, Смоленского и Белгородского медицинских университетов. Два врача поликлиники обучаются в аспирантуре. Уже в следующем году они планируют защитить кандидатские диссертации. Профориентационная работа ведется и с учащимися школ.

Как обстоят дела с оказанием стоматологической помощи

Как областное учреждение Калужская областная стоматология является основным региональным центром, ведущим прием населения по программе ОМС. Оказываются здесь и платные услуги. При этом важно отметить, что за счет грамотного распределения ресурсов кабинеты ­поликлиники, в которых ведется платный прием и прием по программе ОМС, оснащены идентично в полном соответствии с требованиями стандартов оказания стоматологической помощи.

Это позволяет в полном объеме соблюдать Клинические рекомендации — нормативные требования, описывающие методику ведения пациента от момента диагностики заболевания до реабилитации. Как итог, сюда на обследование и лечение направляются пациенты со сложными случаями как из районных поликлиник, так и из частных клиник нашего города. Статус «клиническая» в полной мере описывает уровень оснащения и квалификации команды учреждения.

— Последние несколько лет мы наблюдаем увеличение востребованности стоматологических услуг. Во многом это связано с политикой государства в сфере здравоохранения. Мы с вами, к счастью, стали внимательнее относиться к своему здоровью. Все больше людей посещают врача не только по болезни, но и с профилактическими целями, — отмечает Владимир Сергеевич.

Немного статистики

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года более чем на 10% увеличилось количество посещений. Безусловно, это стало возможным благодаря успешной работе по привлечению кадров, укреплению материально-­технической базы и внедрению новых технологий и методик.

Почти на четверть увеличилось количество вылеченных зубов, вдвое возросло число случаев лечения заболеваний пародонта. Наблюдается тенденция к снижению числа сложных, запущенных случаев. Те проблемы, на которые пациенты раньше не обращали внимания, теперь стараются вылечить на ранних стадиях.

Это хорошая тенденция. Как отмечают стоматологи, системное лечение заболеваний пародонта приводит к увеличению «срока службы» зубов и протезов. Своевременное устранение негативных факторов снижает риск развития онкологических заболеваний.

Увеличилось и число хирургических операций. Оснащение поликлиники и квалификация врачей позволяют проводить не только сложные удаления зубов, но и ряд других хирургических манипуляций.

Большое значение для успешного и качественного лечения имеет наличие во всех отделениях поликлиники полного спектра диагностического оборудования, включая КЛКТ (компьютерная томография); современного лечебного оборудования и инструментов; высококачественных расходных материалов. Строго соблюдаются санитарные и эпидемиологические требования.

Новые лечебные кабинеты

В этом году в поликлинике появились два новых кабинета на четыре дополнительных стоматологических кресла. Это стало возможным благодаря оптимизации имеющихся и приобретению в собственность дополнительных площадей, примыкающих к отделению общей практики, расположенному в Правобережном районе города. Покупка дополнительного помещения в собственность города проведена за счет средств поликлиники от приносящей доход деятельности.

Обновлено оборудование хирургического отделения. Кабинеты оснащены в числе другого и новыми стоматологическими установками. Это позволит обес­печить дополнительный комфорт лечения наших пациентов.

Используемые ранее установки переданы в государственное медицинское учреждение одного из районов нашей области.

Вклад в сохранение культурного наследия

В этом году областная стоматология провела масштабные работы по реставрации фасада и ремонту кровли главного здания поликлиники, являющегося объектом культурного наследия регионального значения.

Дом Глуховых построен в начале XIX века. Застройщик дома, к сожалению, неизвестен. В начале ХХ века в здании размещалась подготовительная школа Т.К. Буйневич, а в последние предреволюционные годы здесь собирались члены общества «Вестник знания», в которое, к слову, входил К.Э. Циолковский.

К категории историко-­культурных объектов регионального значения относится сразу несколько зданий, в которых размещены отделения поликлиники. Областная стоматология прикладывает много усилий для их сохранения.

Что нового

Команда поликлиники уделяет большое внимание профессиональному развитию и совершенствованию на благо своих пациентов. Так, в этом году врачи смогли стать участниками 10 семинаров и мастер-­классов, проводимых за счет работодателя. К слову, это еще один важный фактор, привлекающий на работу в это учреждение молодых врачей.

Регулярно внедряются в повседневную практику новые методики лечения. В этом году большое внимание уделялось работе с микроскопом, коффердамами.

Не остались врачи поликлиники в стороне и от общих проблем стоматологической отрасли региона: по поручению министра здравоохранения Калужской области Анны Николаевны Черновой в целях улучшения организации медицинской помощи детям врачи на протяжении двух недель вели прием детского населения в детской областной стоматологической поликлинике.

К оказанию помощи были привлечены 13 врачей областной стоматологии. Прием пациентов проводили дополнительно до и после завершения работы на основном рабочем месте. За две недели было принято в общей сложности 368 детей.

Работу докторов контролировал главный врач поликлиники Владимир Сергеевич Цуканов.

— Медицинская помощь детям — крайне важная задача. Мы искренне рады, что смогли принять участие в ее решении и помочь нашим коллегам. Команда детской областной стоматологии уже сегодня пополняется новыми врачами. Желаем им и всему коллективу успехов в работе на благо юных жителей нашего региона!

В очередной раз в этом году в регионе по инициативе областной стоматологии была проведена акция по осмотру и онкоскринингу полости рта. Были осмотрены 3946 человек, несколько из них направлены на дальнейшее, более точное специализированное обследование.

Вступила в силу еще одна мера поддержки участников СВО: разработан и принят порядок льготного зубного протезирования для тех из них, кто уже завершил службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. В данный момент этот вид помощи оказывается только на базе Калужской областной стоматологии, однако прорабатывается вопрос участия и других клиник региона.

Для получения льготного протезирования необходимо обратиться в call­-центр поликлиники по телефону: (4842) 410­960 или в регистратуру отделения по адресу: ул. Ленина, д. 111 — согласно графику работы учреждения.

Своих не бросаем

2025­й объявлен в России Годом защитника Отечества. Здесь, в тылу, многие стараются всячески помочь им и жителям новых территорий. Не остается в стороне и медицинское сообщество нашего региона.

Команда областной стоматологии под непосредственным руководством главного врача Владимира Сергеевича Цуканова начиная с 2023 года ведет активную гуманитарную работу. За плечами уже 20 поездок в Донбасс — в подшефный Первомайск и близлежащие территории, непосредственно к линии боевого соприкосновения, к нашим бойцам в Артемовск (бывший Бахмут).

В конце 2024 года мы уже рассказывали о гуманитарных задачах, успешно решенных командой областной стоматологии. Что удалось сделать в этом году?

— В рамках исполнения поручений губернатора Калужской области Владислава Валерьевича Шапши в этом году мы уже шесть раз выезжали в Первомайск и Артемовск. Смогли помочь в оснащении детских ясель-­сада, неоднократно передавали на основании запросов командиров гуманитарную помощь нашим бойцам и, конечно, продолжаем сотрудничать с нашими коллегами – стоматологами как из Первомайской профильной больницы, так и из медицинских рот войсковых частей. Кроме того, наши сотрудники продолжали оказывать стоматологическую помощь военным и гражданскому населению в составе многопрофильных медицинских бригад, ежемесячно направляемых из Калужской области в Первомайск ЛНР. В этом году в составе бригады работали врач стоматолог-­терапевт высшей категории Ольга Борисовна Савинова, врач-­стоматолог, заведующий ортопедическим отделением Артем Сергеевич Корчагин и врачи­-стоматологи Егор Олегович Бурдов и Даниил Николаевич Сидоренков. За время командировок они оказали помощь 646 пациентам, 196 из которых — участники специальной военной операции, — поделился Владимир Сергеевич.

Расскажем подробнее. В этом году по запросу военных приобретены и доставлены непосредственно к линии боевого соприкосновения средства воздушной разведки, анализаторы дронов, автомобили УАЗ, мототранспорт, запасные части и масла к ним, автомобильные шины, диски, компьютерная техника и комплектующие, 3D­принтер, коммуникационное и прочее специализированное оборудование, комплектующие и расходные материалы для электрогенераторов, защитное обмундирование, маскировочные сети, медикаменты, инструменты, строительные материалы, топливо для печей, хозтовары, продукты питания и многое другое.

Передавали и специализированный материал для обшивки транспортных средств. Такой нехитрый дополнительный барьер помогает сохранить жизни пассажиров и технику от воздействия поражающих элементов взрывных устройств.

Проведены техническое обслуживание электрогенератора и электромонтажные работы в помещениях личного состава мотострелкового полка 1008 в районе Артемовска. В общей сложности проложено более 1,5 тысячи метров кабеля, оборудовано освещение и электросети на площади 200 кв. метров.

Крайне важной задачей для команды областной стоматологии стала помощь яслям-­саду «Сказка»». Его посетили в этом году не один раз. Этот детсад неоднократно попадал под обстрелы со стороны ВСУ и был восстановлен благодаря калужским строителям. Обновление материальной базы не проводилось здесь с момента открытия в 1982 году.

Благодаря работе, проделанной командой поликлиники, детский сад оснащен новой детской мебелью, включая игровые комнаты, комнаты приема пищи, игровые зоны и две уличные площадки. В преддверии Нового года юным воспитанникам передали акустическую систему с микрофонами, большой телевизор и, конечно, новогодние подарки и украшения: елки, интерактивные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, яркие уличные декорации. Также воспитанникам детского сада переданы комплекты детской посуды, канцелярские товары и картофель, выращенный в Бабынинском районе Калужской области.

В связи с проведением капитального ремонта терапевтического кабинета стоматологического отделения Первомайской центральной городской многопрофильной больницы ЛНР на основании обращения главы города С.А. Колягина оказана помощь при планировании размещения медицинского и другого специализированного оборудования и сопутствующих коммуникаций. Команда поликлиники совместно с волонтерами ГП «Калугафармация» и ООО «ПКП «ЕвроФасад» в обновленном кабинете провели установку и настройку стоматологических установок, компрессорного и прочего медицинского оборудования и системы водоподготовки.

Регулярно проводятся осмотры и техническое обслуживание ранее переданного в стоматологическое отделение больницы оборудования. Проводятся консультации персонала.

Реализация гуманитарных проектов стала возможной только благодаря безвозмездной помощи представителей частного бизнеса и предприятий региона, министерства конкурентной политики в лице министра Николая Викторовича Владимирова, неравнодушных граждан и, конечно, медицинского сообщества, в том числе Территориального фонда ОМС и непосредственно министерства здравоохранения Калужской области в лице министра Анны Николаевны Черновой.

К слову, Анна Николаевна и сама уже не раз посетила подшефный Первомайск, в том числе во главе команды волонтеров Калужской областной стоматологии и «Калугафармации»: передали медикаменты в стоматологические кабинеты медицинских рот войсковых частей и военный госпиталь.

Практически во всех проектах принимают участие коллективы и непосредственно руководители Больницы скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко и Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Алан Юрьевич Цкаев и Саидмурод Саидович Саидов.

— Все, что мы передаем для наших бойцов, помогает сохранять их жизни и здоровье, а задачи, решаемые в подшефном Первомайске, — восстанавливать ежедневный быт жителей, не первый год находящихся в крайне непростых условиях, — рассказал Владимир Сергеевич.

Высокая оценка

Работа Калужской областной стоматологии высоко оценена на самом разном уровне. Поликлиника вошла в список учреждений, рекомендованных министерством здравоохранения области для включения в число лауреатов национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения Российской Федерации»; в очередной, уже 14-­й раз стала победителем премии «Калужский бренд», а также проекта «Гордость Калужской области». По итогам открытого голосования жителей региона, проведенного «Комсомольской правдой», областная стоматология удостоена звания «Клиника года», а один из докторов — Лариса Борисовна Стецова — «Врач года». По оценке пользователей портала «ПроДокторов» одно из отделений вошло в топ-­10 государственных клиник, а врачи Михаил Ильхамович Юсупов и Даниил Николаевич Сидоренков стали обладателями первого и третьего мест среди стоматологов в номинации «Лучшие врачи в 2025 году в Калужской области».

— Мы делаем все, чтобы лечение наших пациентов проводилось не только качественно и безопасно, но и в комфортных условиях с применением современных технологий и материалов. Благодарим наших пациентов и всех тех, кто высоко оценил работу поликлиники, за оказанное доверие, коллектив — за высокий профессионализм, верность ценностям профессии врача и непростой труд, — подвел итог встречи Владимир Сергеевич Цуканов.

Желаем коллективу Калужской областной клинической стоматологической поликлиники успехов в реализации новых проектов, а пациентам — крепкого здоровья и красивых здоровых улыбок!

