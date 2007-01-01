Афиша Обнинск
Главная Новости Общество Полезный гайд: как оставаться на связи, даже если мобильный интернет ограничен
Новость дня Общество

Полезный гайд: как оставаться на связи, даже если мобильный интернет ограничен

25.12, 17:06
0 616
В последние месяцы во многих регионах, включая наш, периодически происходят отключения мобильного интернета. Такие меры вводятся для всех абонентов и обусловлены требованиями безопасности для защиты населения и критически важной инфраструктуры.

В этих ситуациях выручает «белый список» — перечень сайтов и приложений, которые продолжают работать, если доступ в сеть ограничен.

Что нового?

В середине декабря в Минцифры РФ расширили этот список. В обновленный перечень вошли госорганы и официальные ресурсы, мультимедиа-сервисы, телеканалы, новостные издания, авиакомпании, супермаркеты, сеть ресторанов быстрого питания и другие полезные ресурсы.

Вместе с T2 разобрались, как работает «белый список», и подготовили интерактивный гайд, в котором ответили на главные вопросы:

  • кому доступен «белый список»?
  • что в него входит?
  • какие есть лайфхаки, чтобы чувствовать себя уверенно, даже при ограниченной работе сети?

Подробная инструкция и полезные советы — по ссылке.

Стоит отметить, что временные ограничения в работе мобильного интернета вызваны мерами безопасности и не связаны с работоспособностью сетей T2. Техническая инфраструктура оператора функционирует в соответствии с требованиями федеральных и региональных властей. При этом оператор продолжает модернизировать сеть в регионе, улучшая качество связи. 

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280. erid: 2Vfnxxu2zE5
18+