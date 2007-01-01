Афиша Обнинск
В Малоярославецком районе провели масштабные полицейские проверки
Общество

В Малоярославецком районе провели масштабные полицейские проверки

Дмитрий Ивьев
25.12, 13:36
0 50
В декабре в Малоярославецком районе прошли крупные профилактические рейды с участием полиции, ГИБДД, Росгвардии и других служб. Цель - предотвратить преступления, проверить порядок в общественных местах и убедиться, что всё спокойно на улицах и в домах.

Полицейские патрулировали улицы, заглядывали в кафе и проверяли людей. Всего за время акции проверили 74 человека: уточняли, не разыскиваются ли они, не нарушают ли миграционные правила и правильно ли заботятся о детях.

В ходе проверок выяснилось, что трое подростков не ходят в школу. На их родителей составили протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.

Также нашли нарушения в продуктовых магазинах - несколько предпринимателей продавали алкоголь с нарушениями. Их тоже привлекли к ответственности.

Особое внимание привлек случай с 41-летним иностранцем: он находился в России без документов. Мужчину поместили в спеццентр. Позже его оштрафуют и выдворят за пределы страны.

Кроме того, совместно с представителями газовой службы выявили семь случаев незаконного подключения домов к газовой сети в Малоярославце.

ГИБДД, в свою очередь, остановила четырёх водителей, нарушивших правила.

