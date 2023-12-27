Итоги, которые не всем видны с дороги

ЖК «Эталон» органично войдет в сложившуюся городскую среду района, делая ее более современной и удобной.

Застройщик СЗ «Традиция» делится итогами первого полноценного года строительства «ЖК Эталон».

Год фундамента

2025-й для будущего жилого комплекса «Эталон» на улице Пухова можно назвать годом становления. Дом готов подняться из земли, ​именно поэтому предыдущие этапы кажутся незаметными для случайного наблюдателя, а длительные сроки работ на земле — ​настораживающими для покупателя.

Но в действительности за это время выполнены главные фундаментальные и инженерные работы: ​завершен нулевой цикл, сформирована подземная конструкция фундаментной плиты, отлиты два уровня паркинга, на которые опирается все здание, благоустройство территории.

Концепция возведения ЖК поддерживает курс Калуги на обновление городской среды: благоустройство общественных пространств, создание безопасных дворов и удобных пешеходных маршрутов.

Вопрос парковки для местных жителей стоит традиционно остро, и его нельзя игнорировать. Согласно концепции «Безопасный двор без машин» ​парковочные места в «Эталоне» убирают под землю. Улицу Пухова дополнят еще одним элементом благоустройства: вдоль склона появится безопасная дорожка со ступенями ​вместо покатого спуска, на который зимой регулярно жаловались горожане.

При этом важно, что тихий центр останется тихим центром.

— Ключевая идея проекта — ​повысить уровень комфорта жизни, не меняя привычного ритма. Мы строим дом в тихом центре рядом с историческими местами и всей необходимой инфраструктурой. Все, к чему вы привыкли, получает новое, более достойное воплощение, — ​отмечает руководитель проекта Сергей Груздев.

Входные группы со двора поддержат идею закрытого, спокойного пространства для жителей.

Опыт, который помогает идти дальше

Сегодня рынок жилья переживает нестабильный период, этот факт очевиден и покупателям, и застройщикам. Темпы продаж сейчас ниже, чем хотелось бы рынку в целом: люди ждут большей ясности в экономике и выбирают момент для покупки очень вдумчиво. В офисы строительных компаний и агентства недвижимости клиенты приходят вооруженными вопросами по существу. Их, в частности, интересует, какая используется гидроизоляция, какие материалы предоставил подрядчик, как организована система вентиляции, где проходит деформационный шов. Вопросы подобного уровня — ​это, пожалуй, главный показатель того, что рынок стал взрослее. Решения не принимают «с порога», и это только повышает ответственность всех участвующих в процессе.

Выбор жилья — ​одно из самых важных решений, которые мы принимаем, и на него у каждого свой темп. Квартиры в этом доме застройщик сдает с готовой отделкой по дизайн-­проектам от ведущих архитекторов. Заехать и жить можно сразу, ​останется лишь добавить мебель по вкусу. Планировки продуманы до мелочей, а материа­лы выбраны по принципу цена-качество. Из лоджий открываются шикарные панорамные виды на город — ​деталь, ради которой этот дом уже стоит рассмотреть. А чтобы этот выбор был приятнее и легче, застройщик, со своей стороны, гарантирует клиентам индивидуальные условия приобретения квартир в ЖК «Эталон».

Завтра будет новый дом

В ближайшее время на стройплощадке ЖК «Эталон» начнется этап, который будет заметен каждому калужанину. Это рост этажности, оформление фактурных фасадов, создание современных общественных пространств, благо­устройство территории. Но именно 2025 год стал определяющим: он сформировал конструктивную основу, инженерный каркас и темп, на который опирается все дальнейшее строи­тельство.

ООО «СЗ Традиция». Разрешение на строительство № 40-26-120-2023 от 27.12.2023. Адрес объекта: г. Калуга, ул. Пухова. Проектная декларация размещена на сайте: наш.дом.рф

эталон-калуга.рф

8–800–550–98–20