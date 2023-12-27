Итоги, которые не всем видны с дороги
Застройщик СЗ «Традиция» делится итогами первого полноценного года строительства «ЖК Эталон».
Год фундамента
2025-й для будущего жилого комплекса «Эталон» на улице Пухова можно назвать годом становления. Дом готов подняться из земли, именно поэтому предыдущие этапы кажутся незаметными для случайного наблюдателя, а длительные сроки работ на земле — настораживающими для покупателя.
Но в действительности за это время выполнены главные фундаментальные и инженерные работы: завершен нулевой цикл, сформирована подземная конструкция фундаментной плиты, отлиты два уровня паркинга, на которые опирается все здание, благоустройство территории.
Концепция возведения ЖК поддерживает курс Калуги на обновление городской среды: благоустройство общественных пространств, создание безопасных дворов и удобных пешеходных маршрутов.
Вопрос парковки для местных жителей стоит традиционно остро, и его нельзя игнорировать. Согласно концепции «Безопасный двор без машин» парковочные места в «Эталоне» убирают под землю. Улицу Пухова дополнят еще одним элементом благоустройства: вдоль склона появится безопасная дорожка со ступенями вместо покатого спуска, на который зимой регулярно жаловались горожане.
При этом важно, что тихий центр останется тихим центром.
— Ключевая идея проекта — повысить уровень комфорта жизни, не меняя привычного ритма. Мы строим дом в тихом центре рядом с историческими местами и всей необходимой инфраструктурой. Все, к чему вы привыкли, получает новое, более достойное воплощение, — отмечает руководитель проекта Сергей Груздев.
Опыт, который помогает идти дальше
Сегодня рынок жилья переживает нестабильный период, этот факт очевиден и покупателям, и застройщикам. Темпы продаж сейчас ниже, чем хотелось бы рынку в целом: люди ждут большей ясности в экономике и выбирают момент для покупки очень вдумчиво. В офисы строительных компаний и агентства недвижимости клиенты приходят вооруженными вопросами по существу. Их, в частности, интересует, какая используется гидроизоляция, какие материалы предоставил подрядчик, как организована система вентиляции, где проходит деформационный шов. Вопросы подобного уровня — это, пожалуй, главный показатель того, что рынок стал взрослее. Решения не принимают «с порога», и это только повышает ответственность всех участвующих в процессе.
Выбор жилья — одно из самых важных решений, которые мы принимаем, и на него у каждого свой темп. Квартиры в этом доме застройщик сдает с готовой отделкой по дизайн-проектам от ведущих архитекторов. Заехать и жить можно сразу, останется лишь добавить мебель по вкусу. Планировки продуманы до мелочей, а материалы выбраны по принципу цена-качество. Из лоджий открываются шикарные панорамные виды на город — деталь, ради которой этот дом уже стоит рассмотреть. А чтобы этот выбор был приятнее и легче, застройщик, со своей стороны, гарантирует клиентам индивидуальные условия приобретения квартир в ЖК «Эталон».
Завтра будет новый дом
В ближайшее время на стройплощадке ЖК «Эталон» начнется этап, который будет заметен каждому калужанину. Это рост этажности, оформление фактурных фасадов, создание современных общественных пространств, благоустройство территории. Но именно 2025 год стал определяющим: он сформировал конструктивную основу, инженерный каркас и темп, на который опирается все дальнейшее строительство.
ООО «СЗ Традиция». Разрешение на строительство № 40-26-120-2023 от 27.12.2023. Адрес объекта: г. Калуга, ул. Пухова. Проектная декларация размещена на сайте: наш.дом.рф
8–800–550–98–20
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.