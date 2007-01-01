Часть Калуги останется без электричества
В пятницу, 26 декабря, ремонтные работы пройдут в Турынино, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключения электричества в течение дня ожидаются на улицах:
- Советская,
- Льва Толстого,
- Ждамировская,
- Городенская,
- Просторная,
- Чудесная,
- Береговая,
- Турынинская,
- 1-я Тарусская,
- 2-я Тарусская,
- 3-я Тарусская,
- 4-я Тарусская,
- 5-я Тарусская,
- 6-я Тарусская,
- 7-я Тарусская,
- Николая Ткачева.
