Главная Новости Общество Часть Калуги останется без электричества
Общество

Часть Калуги останется без электричества

Дмитрий Ивьев
25.12, 16:08
0 354
В пятницу, 26 декабря, ремонтные работы пройдут в Турынино, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключения электричества в течение дня ожидаются на улицах:

  • Советская,
  • Льва Толстого,
  • Ждамировская,
  • Городенская,
  • Просторная,
  • Чудесная,
  • Береговая,
  • Турынинская,
  • 1-я Тарусская,
  • 2-я Тарусская,
  • 3-я Тарусская,
  • 4-я Тарусская,
  • 5-я Тарусская,
  • 6-я Тарусская,
  • 7-я Тарусская,
  • Николая Ткачева.

