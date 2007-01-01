Калужанка предложила открыть центр общения для старшего поколения

В четверг, 25 декабря, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтакте» с просьбой поспособствовать организации досуга для пожилых жителей в микрорайоне Куровской.

По её словам, необходимо, чтобы пожилые жители получали поддержку.

— Прошу поспособствовать открытию в микрорайоне Куровской Центра общения старшего поколения для тех жителей, кто по состоянию здоровья не может ездить в Калугу, - написала женщина.

— В микрорайоне Куровской работает Обуховский сельский дом культуры и городская библиотека-филиал № 26, в которых проводятся различные мероприятия и организована кружковая работа для посетителей всех возрастных категорий, в том числе и для старшего поколения, - ответили в Администрации города Калуги.